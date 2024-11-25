对人类细胞的研究发现记忆不仅存在于大脑中

众所周知，大脑（特别是脑细胞）负责储存记忆，然而，美国纽约大学的神经科学家发现，来自身体其他部位的细胞也执行了记忆功能。

研究人员在实验室中复制了两种非大脑的人类细胞（一种取自神经组织，另一组取自肾脏组织），将它们暴露在不同模式的化学信号中，就像是人们学习新信息时，脑细胞暴露于神经递质的模式中一样。作为回应，非大脑细胞开启了“记忆基因”；当脑细胞检测到一种信息模式并重组它们的连接以形成记忆时，就会开启这个基因。

为监测记忆和学习过程，研究人员改造了这些非大脑细胞，使它们制造出一种发光的蛋白质；这就可以用来表明记忆基因开启和关闭的时间。

实验结果显示，当模仿了大脑中的神经递质爆发的化学脉冲开始重复，而非简单地延长时（就像脑中的神经元在人们间歇性地学习，而非一次性地填鸭式学习时所表现的那样），这些非大脑细胞是能够做出响应的。具体来说，当脉冲以重复的、间隔的形式传递时，它们能比一次性传递相同的脉冲更为强烈地、更长时间地激活“记忆基因”。

这种现象被称为集中间隔效应。这种效应表明，人们倾向于在间隔性的学习中更好地记住信息，而不是在一次单一的、集中的学习过程中记住信息。换句话说，在形成长期记忆方面，考前的“临时抱佛脚”，不如系统地学习并定期复习有效。尽管“临时抱佛脚”也能形成短期记忆，但这些记忆很容易被遗忘。

发表在《自然-通讯》上的这项研究成果不仅为研究记忆提供了新的方法，也发掘了治疗与记忆相关的疾病的潜力。