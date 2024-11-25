锻炼肌肉有助于神经元生长

经常锻炼能带来很多益处，如增强肌肉力量、强壮骨骼和提高免疫系统的功能等。美国麻省理工学院的机械工程学家发现，锻炼对单个层面上的神经元也有益处，当肌肉在运动过程中收缩时，它们就会释放出一种名为肌肉因子的生化信号，在存在肌肉因子这种生化信号的情况下，神经元的生长速度快了4倍。

令人惊异的是，神经元不仅对运动的生化信号有反应，而且对身体的其他影响也有反应。当神经元在一天内（每天30分钟）被反复地来回拉动（类似于运动过程中的肌肉收缩和扩张），这种机械运动刺激神经元的生长速度与肌因子诱导的神经元一样多，比没有接受任何运动的神经元生长得更远。也就是说，虽然肌肉总是在分泌肌肉生长因子，但当对其进行锻炼时，分泌量会更多。

研究人员在老鼠受到损伤的部位植入了肌肉组织，然后用重复的闪烁光刺激新组织来锻炼受伤部位。实验结果显示，经历过创伤性肌肉损伤的老鼠恢复了活动能力。随着时间的推移，移植物逐渐帮助老鼠恢复至与健康老鼠相当的运动水平。研究人员发现，有规律的锻炼，刺激了移植物的肌肉生成某些能促进神经和血管生长的生化信号。

发表在《先进医疗材料杂志》上的这项研究成果，有望为修复受损和功能恶化的神经元（如神经损伤）提供相关的运动疗法。如果对肌肉施加刺激能促进神经愈合，就有望恢复那些因创伤或神经退行性疾病而失去活动能力的患者的运动功能。