明晰服务价格是医疗惠民的重要一环

国家医保局11月23日召开新闻发布会，对已经新编制发布的17批医疗服务价格项目立项指南进行解读。据介绍，目前已印发的17批立项指南中，合计涉及271个主项目。安宁疗护、新生儿护理、AI辅助诊断等均已纳入立项指南。

所谓医疗服务价格项目，是指医疗机构提供诊疗服务的计价单元，即大家熟知的“诊查费”“护理费”“手术费”。这类收费是否规范，既关乎患者就医负担也关乎医保基金支出。国家医保局日前通报7家医院超标准收费等问题，该退回医保基金的资金没有退回。而且各地价格项目数量、内涵差异很大，有的还按操作流程拆分价格项目，既增加医院计费负担，群众看不懂，也难兼容新技术。

针对存在的问题，国家医保局此次实施系统改革，组织专家团队研究编制立项指南，目前已编制发布17批立项指南，以此来统一指导各地规范价格项目。不仅涉及项目多（多达609个），而且推出一批新的价格项目，既涉“老”，也涉“小”；为保障危重症患者救治，新设“航空医疗转运”价格项目，为支持新治疗价格项目，将AI辅助诊断等首次列入立项指南，可满足患者多样化需求。

这项改革，被舆论解读为“大手笔”。所谓“大”，首先是内涵很丰富，要统一解决各自为政背景下医疗服务价格项目的种种弊端。其次是外延很及时，将新的医疗技术、医疗服务能力等及时纳入立项指南，便于患者选择。其三有望创造多赢局面。规范管理后，医疗机构乱收费问题有望被纠正，计费负担可减轻；挤出不合理收费后，患者就医负担能减轻。这对于我国医疗系统服务的提升，具有重要意义。

最近一段时间，国家医保局主导的医疗服务价格项目改革进入密集期。先是推动“又贵又常用”检查检验项目合理下调价格，接着印发放射检查类价格项目立项指南(试行)，如今发布17批医疗服务价格项目立项指南，可以看出改革逻辑日渐清晰，改革范围由小到大，最终目的是让医院收费更清晰更规范，让患者付费更明白，就医负担也更轻。毫无疑问这是民意期待的医疗服务价格项目改革。

在已印发17批立项指南基础上，将继续加快立项指南编制进度，力争到2024年底编制好覆盖大部分学科领域的立项指南，基本完成全国医疗服务价格项目标准化规范化的顶层设计，同时指导各省做好对接落地。各地要积极按照立项指南要求，既对存量价格项目进行系统性重塑，也对新增价格项目加强规范管理，使其惠及更多患者。经过系统性改革的医疗价格项目将走向规范化合理化。

目前，医疗服务价格项目指南已经清晰，接下来的关键，就是各地根据指南要求抓好具体落实。各医院是改革的具体实施单位，患者、舆论则是改革的监督者。各方共同发力，医疗服务价格立项指南改革才能从宏观层面落实到具体执行环节，并最终惠及每一个人。