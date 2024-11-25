网络热词提高细分消费关注度

随着社交媒体蓬勃发展，网络热词层出不穷。人们热衷于在社交平台上使用这些词汇表达，这些热词也对人们的消费观念和行为产生影响。

“秋天的第一杯奶茶”冲上热搜，带动全国单日饮品销量创新高；“早C晚A”风靡各“种草”平台，含有维生素C和维生素A及衍生成分的护肤品迎来销售热潮；Citywalk火了之后，冲锋衣、徒步鞋、运动护膝等产品销量快速提升……这些都是网络热词驱动细分领域消费增长的生动案例。

从智能家电到服饰美妆，从健康食品到家居用品，“隐藏土特产”、超市盲盒/全家桶、“隐身”居家服饰等热词带动诸多细分赛道增长。以“隐藏土特产”为例，在今年初网络上掀起的“土特产大摸底”中，全国网友兴致勃勃地发掘出很多让人惊喜连连的家乡隐藏土特产，使得相关产品走进大众视野，推动销售增长。近期，安徽六安鹅肝搜索量同比增长38倍，黑龙江蔓越莓搜索量同比增长33倍，贵州抹茶搜索量同比增长21倍。还有新疆国产三文鱼、四川雅安鱼子酱、上海崇明岛藏红花等“隐藏款土特产”也被越来越多消费者喜爱和选购。此外，“情绪价值”一词的走红也为相关产品的销售拓展了空间。数据显示，40.9%的消费者愿意为能够提供情绪价值的商品付费，“禁止蕉绿”火了之后，水培香蕉成交额同比大幅增长近4倍。

网络热词驱动相关领域消费快速增长，反映出情感和心理因素对消费行为具有明显影响，体现出消费者对心理舒适度、社会认同以及自我价值实现的追求。面对消费过程中人们对情绪价值、趣味性及互动性的更高需求，商家不仅要敏锐捕捉消费者心理动向和趋势变化、及时调整产品和服务策略，同时也要具备引领风潮的能力，增强商家与消费者之间的互动，从而吸引更多消费者关注。