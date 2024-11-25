在日前落幕的第七届中国国际进口博览会上，逐渐升温的银发经济成为不少参展商不约而同的关注焦点。展望未来，如何应对迅速增长且多元化的老年护理需求？银发经济这一新兴的朝阳产业将如何开辟新的市场空间？

记者注意到，进博会期间，参展企业展示了大量针对老年人的创新康养设备和慢病干预系统。雅培带来了针对中国老年人群需求研发的新一代雅培全安素和安素倍佳，旨在帮助老年人减少营养流失；GE医疗中国首秀的数字化PET/CT Max Apollo，通过与核药结合能够提前10年至15年发现阿尔茨海默病；欧姆龙重点展示了针对老年群体居家监测需要的“智律波”房颤风险提示血压计、无线心电记录仪等数智化的数据管理设备。

银发经济产品受青睐的背后，是银发浪潮正在深度影响全球经济社会发展。拜耳健康消费品中国区总经理何勇认为，当前消费者对消费的价值感更加关注，每个人对同一事物的价值感认知也不尽相同，消费细分未来将在中国社会各年龄层之间形成显著的发展趋势。随着中国经济社会发展水平不断提升，老年人期待提高生活品质的愿望和需求也在不断增强，“夕阳红”背后孕育着消费新蓝海。

数据显示，截至2023年底，全国60岁及以上老年人口已达到2.97亿人，占总人口的21.1%，预计到2050年将达到近5亿人。据测算，目前我国银发经济规模在7万亿元左右，到2050年将达到49.9万亿元。为迎接银发浪潮，国家层面已经作出相关部署——国务院办公厅今年年初发布《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》；今年《政府工作报告》提出“实施积极应对人口老龄化国家战略”“大力发展银发经济”。

不过，银发经济的发展目前仍存在一系列挑战。虽然老年人有能力消费，但仍面临“给的不想要，要的没给好”等问题。比如，一些智慧养老产品设备操作复杂，价格昂贵，老年人“不愿用、用不起”；一些养老服务主要指一般性生活服务，失能老年人迫切需要的康复、护理、心理慰藉等专业化服务较少。再比如，中国银发消费市场缺乏对不同老年群体的市场细分，导致产品与服务供给较为单一，难以满足不同老年群体的多样化消费需求。

对此，中国老龄协会副会长吕晓莉表示，首先，要着力提高老年群体消费能力和消费意愿。破除消费观念制约，明确政府、社会、家庭、个人的养老责任边界，合理引导老年群体预期。加快培养现代养老消费意识，促进老年群体“愿消费”“会消费”；其次，要提高老年群体的支付能力，通过加快推进养老保险制度、建立覆盖城乡的长期护理保险制度等方式，提高老年群体的支付能力，使老年群体“有钱敢消费”，把老年群体的潜在需求转化为有效需求；最后，要推进养老金融产品创新，开发更有针对性的养老服务金融产品，提供从退休财富管理到遗嘱信托等全生命周期创新性服务，进一步提高老年人金融素养。

进博会展现出的行业新风向还显示出年轻人也在关注和参与银发经济，老年产品和服务向更时尚、更科技化的方向发展。因此，培育相关产业，促进代际和谐，是发展银发经济的必要一环。国家发展改革委社会发展司司长刘明在进博会第七届虹桥国际经济论坛上建议，要打造开放包容的发展环境，坚持创新驱动的发展路径，支持人工智能、生物技术、可穿戴设备等科技向养老领域延伸，全面提升产业能级，进一步深化国际合作，释放更多创新活力，应对全球老龄化挑战。