数智经济催生消费新场景

随着数字技术与实体经济不断融合，以数字化、智能化为表征的数智经济快速发展，成为消费扩容提质的重要力量。

催生新业态、新模式，激发消费活力。数智经济的发展使平台经济和共享经济模式得到广泛应用，诸如外卖平台、网约车平台、短租平台等，通过数字平台实现资源的高效匹配与共享，能满足不同消费者需求。未来要鼓励平台拓展和渗透更加广泛的生活场景，以激发新消费需求；要加强对平台的合理监管，防止市场垄断，确保公平竞争和消费者权益；要关注平台劳动者的权益保障，加强对灵活用工方式的法律监管，保障灵活就业劳动者在劳动保障和社会福利等方面的权益，促进高质量充分就业，保障平台经济和共享经济等消费运营模式可持续发展。探索运用数智化的市场设计实现再分配，促进收入增长与合理分配，激活消费潜力。

创新消费场景，提升消费体验。数智经济推动线上线下消费场景融合发展，让消费场景更加多元化，消费者可以通过直播电商、社交电商、社区团购等多种渠道购物。同时，移动支付的普及和高效运作催生了无人零售店、智能餐厅等新兴消费场景；AR/VR、虚拟现实等技术的应用，为消费者带来了更多沉浸式、互动式的消费体验。未来，要进一步利用区块链技术增强信息透明性，尤其是在直播电商和社会电商中，确保商品可溯源、质量有保障；增强无人零售店和智能餐厅的技术更新，推进计算机视觉等技术在无人零售领域的应用，提升商品识别效率；通过人工智能技术在智能餐厅的应用，提高服务效率，增强与消费者的互动。

规范数据驱动精准营销，促进消费转化。数智经济依托大数据、人工智能等技术，实现了对消费者需求的精准洞察和个性化推荐，提高了营销效率和转化率。要进行多场景数据的整合，将线上（电商、社交媒体等）与线下的消费者数据打通，增强对消费者实时行为数据的捕捉和分析，进而提升个性化推荐精准度；要加强数据隐私保护与算法透明，提供便捷的数据授权管理选项，让消费者了解其数据用途，增强消费者的信任程度；要完善政府、企业、消费者的动态反馈体制机制，在平台中引入消费者反馈机制，例如标记偏好调整、服务质量等，平台根据用户反馈进一步优化算法，加强监管和处罚力度，对存在大数据“杀熟”行为的企业进行处罚，维护消费者权益。

促进数字基础设施不断完善，支撑消费增长。5G、物联网、云计算等数字基础设施的不断完善，为数智经济发展提供了强有力的支撑，也为消费增长提供了保障。未来应从加强网络基础设施、优化数字支付和金融服务、提升消费者数字素养等方面着手，促进消费持续增长。加速5G网络在农村和偏远地区的普及，为数字消费场景提供技术支持；扩大支付服务的覆盖广度和深度，进一步普及跨境支付，加强金融普惠以降低消费门槛；通过线上和线下培训，提升消费者尤其是老年群体和偏远地区群体的数字支付、网络购物以及隐私保护等方面的知识和技能。

（作者系华南师范大学经济与管理学院教授）