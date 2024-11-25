地标产品激发消费市场活力

地理标志产品通过确保制造过程中所使用的原材料、加工工艺、特定产区等条件，为消费者提供地道风味和品质保证，从而提升了产品的整体品质和信誉。

随着消费者对高品质生活的追求，地理标志产品以其独特的风味和优秀的品质，成为消费者的新宠。近年来，各地加大对地理标志产品的保护力度，通过品牌建设、市场推广等，有效提升地理标志产品的市场竞争力，激发消费市场活力。

感受高品质产品

地理标志产品通过确保制造过程中所使用的原材料、加工工艺、特定产区等条件，为消费者提供地道风味和品质保证，从而提升了产品的整体品质和信誉。

今年霜降过后，又到了柿子丰收的时节。来自江苏的消费者鲍妮前不久从盒马平台购买了一盒富平柿饼，她说：“最早看到有博主自己在家做富平柿饼，出于好奇买来尝尝，确实很好吃，后来复购了好几次。”

凭借外形美观、味道香甜、营养丰富的优势，陕西省渭南市富平县不仅是世界闻名的柿子优势产区，其生产加工的富平柿饼也成功入选国家地理标志产品。

走进富平县华丽柿子专业合作社，剪把、打花、削皮、吊挂……经过一系列工序后，一串串尖柿被送进晾晒棚，丰收的喜悦伴随着柿子的香甜弥漫在空气中。

“我们的产品获批地理标志产品后，受到更多消费者认可，销路也进一步扩大。”华丽柿子专业合作社理事长石华丽表示，近年来，富平县全力打造“富平柿饼 甜蜜中国”品牌，通过加强知识产权保护，推动柿子产业规模化、品牌化发展。

石华丽介绍，为了顺应市场需求，合作社先后经历了3次扩建。除了晾晒棚、加工包装车间、库房、冷冻冷藏库等，合作社还配有化验室和新产品研发室。同时，选用有机柿子搭配传统工艺加工出的柿饼无论是口感还是外观都非常独特，能够充分满足消费者对绿色健康饮食的需求。

“现在给大家展示的是制作富平柿饼的原材料尖柿，用富平尖柿做出来的柿饼软糯香甜、入口即化。”合作社主播王养娟正在直播带货。“最多的时候一天可以卖七八十单，直播间里的一位东北消费者回购率特别高，还介绍了不少身边的朋友来购买柿饼。”王养娟说。

为充分释放电商销售活力，富平县与抖音平台联合运营电商大厦，与陕西直播产业研究院联合设立实训基地，培养直播营销团队，推动地理标志产品扩大销售，让更多的产品搭乘“电商快车”走向全国，让广大消费者及时尝“鲜”。

满足多样化需求

除了高品质外，地理标志产品的发展离不开创新。如何通过促进科技成果转化，有效提升产品附加值、市场空间拓展能力和品牌竞争力，满足多样化消费需求成为当下的必答题。

在日常生活中，花椒大多时候充当除腥去异的配角。唯独在川渝地区，花椒摇身一变成为主角。“无辣不欢，无麻不爽”成为许多人一日三餐的常态。

重庆市江津区作为全国县域面积最大的青花椒主产区，早在2011年就集齐了“地理标志证明商标”“地理标志产品保护”“农产品地理标志”3块金字招牌。2024年，全区花椒种植面积达53万亩，鲜花椒产量32.5万吨，总产值达42亿元。

如今，花椒的价值远不止传统调味品。在江津花椒博物馆内，花椒精油、花椒面膜、花椒香皂等琳琅满目。“就连香水中也飘着江津花椒香。”江津花椒工程技术创新中心负责人谢永红介绍，目前江津花椒衍生出40多个品种的产品，连以往被丢弃的花椒嫩芽都变成了备受欢迎的花椒芽酱菜和芽苗菜。

谢永红表示，江津开发的花椒无抗饲料添加剂，利用花椒及副产物抑菌、消炎和增强免疫的特性，经过深入研究，明确了其在畜禽营养和免疫方面的效力，开发出3个产品配方。在动物试验中效果良好，可替代部分饲料蛋白和全部外源抗生素，提高肉鸡品质。“无抗”养殖技术的出现，让江津花椒产业的未来潜力无限。

据了解，重庆市江津区已建成国内花椒加工行业生产规模最大、产品品种最多、技术设备最先进、综合实力最强的加工生产体系。现有花椒加工生产线41条，冷链仓储保鲜设施5.3万余立方米，村级青花椒集中烘烤点5个，花椒初加工转化率达到99%。开发食品、保健品、医药、化工4个系列52个产品，花椒香水、本草驱蚊水、洗面奶、面膜、香皂、啤酒等新产品成功试产。

江津区知识产权局相关负责人袁艳表示，近年来，江津区知识产权局聚焦江津花椒国家地理标志产品保护示范区建设，深入实施品牌战略，形成了17家企业使用地理标志专用标志和148件企业商标、39项企业专利深度融合的品牌矩阵。目前，江津花椒品牌价值已超60亿元。

严把地标品牌质量

四川凉山州培育形成以盐源苹果、西昌高山黑猪等9件地理标志产品为主的特色产业集群，总产值250亿元；新疆打造红枣村、核桃村、枸杞村、香梨村等“一村一品”地理标志特色示范村镇；宁夏贺兰山东麓葡萄酒被列入《中欧地理标志协定》第一批互认互保名录……近年来，各地更加重视地理标志产业的培育，积极打造特色产品，实现消费端和生产端双赢。数据显示，2023年我国地理标志产业直接产值达9600亿元，实现四连增。

对于地理标志产品来说，品牌是面子，品质是里子，标准则是品质的保证。在广西，为了让更多“桂字号”农业品牌叫响，出台了《广西壮族自治区知识产权保护和促进条例》等地方性法规，为地理标志产业发展保驾护航；在宁夏，建立起贺兰山东麓葡萄酒地理标志专用标志使用管理、质量控制、品牌保护等机制，指导企业运用“区域品牌+自主商标”双标认证，加大对葡萄酒企业知识产权、质量标准的监督管理；在四川，实行地理标志保护产品三年一轮抽检制度，近年来对近600批次产品进行抽查。对存在未使用地理标志专用标志、用标量较低等情况，逐一发函提醒加强有关工作。

国家知识产权局副局长胡文辉表示，近年来，国家知识产权局组织各地加强地理标志监管，开展专项整治，严厉打击侵权假冒行为，净化市场环境。实施地理标志保护工程，支持各地强化产地产区质量管控，保证地理标志产品的质量和特色，有效增强地理标志产品的市场竞争力。“我们将进一步加强地理标志工作，继续完善地理标志制度，高标准建设国家地理标志产品保护示范区，大力开展地理标志助力乡村振兴行动，更好实现‘用活一枚地标、带动一个产业、造富一方百姓’的目标。”胡文辉说。