家住河北省秦皇岛市的胡先生有点小烦恼，自己的外套拉锁坏了却找不到修理师傅：“现在干这个活儿的少了，一时还真不好找。”这时，朋友推荐的一个小程序让他眼前一亮。在“秦皇岛指尖上的城管”公众号中的“人间烟火地图”里面就有“便民修理”一项，胡先生在这里真的找到了一个修拉锁的摊位，还能跳转到地图软件，方便导航过去。“这可太好了，相当于给我省了一件外套钱。”胡先生说。

2023年10月，秦皇岛市作为住建部推广“便民生活地图”项目河北省的试点城市，推出了“人间烟火地图”小程序，有早餐点、早夜市、农贸市场、便民修理、自产自销、特色老字号等6项服务。

那商贩信息如何出现在地图上呢？原来证照齐全的商贩点击“我要上图”提交资料，通过相关部门审核，就可以出现在小程序地图上。在秦皇岛市海港区天洋小区门口卖早餐的薛令今年上半年就入驻了“人间烟火地图”。“我这儿主要是熟客，但还真有用这个小程序找来的。”她希望能有更多人知道和使用这个小程序，帮自己扩大一下客源。

据秦皇岛市城管执法局统计，目前秦皇岛全市共有允许经营的各类市场72个、经营商户4074家，但是在人员密集小区、道路沿线、大型商铺门店周边等位置还存在大量流动摊贩，仅海港区就有8000余家。这些商贩在给市民生活带来便利的同时，也产生了侵街占道、堵塞交通、随意丢弃垃圾、倾倒污水、抢占摊位和扰民等问题。

“设置规范临时便民摊位很有必要。”秦皇岛市城管执法局三级调研员苗祥恩说，城管部门通过掌握全市主次干道、居民小区等零散商户基础数据，对便民点位进行市场与客流量的分析调研，将具备条件的点位规范设置为固定便民市场或摊位，引导零售摊贩入驻，取消自发性马路市场与摊位，并将全市已规范管理的便民服务点位采集录入“人间烟火地图”。

如今，市民与游客通过这个小程序就可以查看周边早夜市、早点摊位等商贩的位置、开放时间等信息。商户还可以通过点击“我要出摊”或者“我要收摊”展示营业状态，方便消费者。

“人间烟火地图”运行一年以来，已采集录入秦皇岛全市规范管理的便民服务点位508个，包括早餐点316个、早夜市31个、农贸市场42个、便民修理点83个、自产自销点3个、特色老字号33个。

苗祥恩介绍，秦皇岛市城管执法局将以改革思维和举措做好便民服务点管理工作，有序“放”、科学“管”、精准“服”，持续在规范管理上下功夫，并根据便民服务点的变化及时更新共享数据信息，确保数据的准确性，让“人间烟火”与城市文明相融互促。

（本报记者 耿建扩 陈元秋 本报通讯员 刘旭伟）