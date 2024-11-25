湖南邵东举办中医药产业博览会

科技日报讯 （记者俞慧友 通讯员邓星照）记者11月22日从湖南省邵东市委宣传部获悉，邵东市日前举行第二届湖南（廉桥）中医药产业博览会。博览会期间，共促成签约项目17个，签订中药材采购协议137个，总贸易成交额达131.69亿元。

邵东有2000多年中药材种植历史，现有中药材资源2062种，总蕴藏量651.3万吨，居湖南首位。邵东廉桥中药材市场年交易额在全国中药材专业市场位居第四，是我国南方地区重要的中药材集散地，也是湖南中医药千亿产业链的发展重心和辐射中心。

近年来，邵东全面推进“中药材+”战略，推动中医药产业与其他领域深度融合，打造中医药产业新生态。当地重点围绕道地药材优势品种，加大中药材生产基地建设，促进大宗中药材规模化、集约化种植。截至目前，该市共有330家中药材种植专业合作社，农民参加专业合作社及适度规模经营比重达80%。

此外，邵东通过实施药材增效工程，积极推动中药产业的种植规模化、加工高端化和市场便捷化。当地投资建设的廉桥医药产业科技园，致力打造一个集仓储物流、电商、研发、检测功能于一体的现代中医药产业园区。同时，当地也注重培养与引进主营业务突出、竞争力强、成长性高的产业化龙头企业。截至目前，该市有中药材及中药饮片规模企业53家，并建成了集商品集散、仓储物流、加工配送、电子商务于一体的“智慧药市”。