“低调国货”里的黑科技

金融级数字底座“源启”、“九州”算力光网-400G骨干网、“国内首台F级50兆瓦重型燃机G50”……今年“双11”期间，国务院国资委新闻中心官方淘宝店“国资小新”又上新了20件大国重器。

除了这些“大国重器”，“国资小新”淘宝店里还有先进科学技术民用化形成的一些“低调国货”。

ZGL碳纤维自行车：提供高效平稳舒适的骑行体验

“国资小新”淘宝店展示的ZGL碳纤维平把公路车，由获得国家科技进步奖一等奖的中国建材中复神鹰碳纤维材料制作而成。

碳纤维是一种含碳量在90%以上的高强度、高模量的无机纤维，其单丝直径仅有头发丝直径的1/8，但强度却是钢的7—8倍，能有效满足诸多领域所需材料对高强度和轻量化的双重要求。正因具有这些独特的性能优势，碳纤维在宽体大飞机、火箭、高铁、汽车制造等领域应用前景十分广泛。

此次在“国资小新”淘宝店展示的ZGL碳纤维平把公路车性能优异，车身实现轻量化、高强度、高韧性，同时具备耐腐蚀、抗震性强的特点。相比于普通自行车，它的使用寿命更长，骑行舒适度更好、效率更高。

碳纤维材料不仅强度高，而且具有优异的力学性能，能够承受较大的载荷和冲击力。这让碳纤维公路车在应对复杂路况和高速骑行环境时表现出色，能较好地保证骑行安全。

此外，碳纤维材料还具有较高的弹性模量和抗弯刚度，这使碳纤维公路车具有良好的减震性能，为骑行者提供更为平稳的骑行体验。这不仅有助于提高骑行效率，还能减少长时间骑行带来的疲劳感。

纳米聚酰亚胺商务马甲：外表平平却内藏玄机

颜色有点黑、外表平平整整……“国资小新”淘宝店展示的纳米聚酰亚胺商务马甲看起来平平无奇，其实却大有玄机。它采用聚酰亚胺纳米纤维材料及复合技术制作而成，具有“轻、暖、薄、柔”的特点。

聚酰亚胺纳米纤维材料兼具聚酰亚胺及纳米材料的性能优势，具有超轻、超高孔隙率、超高隔热效果等特点。它可依靠自身孔径结构储存空气完成隔热保暖，且湿冷条件下仍有良好的御寒保暖性能。

这种材料十分轻薄，非常柔软，透气性较好。与传统保暖材料相比，由这种材料制作的衣物更轻、更薄。

新兴际华集团材料院总工程师张巍峰介绍，该材料在保暖性能、阻燃性能、抗菌性能上均超过3M公司、杜邦公司等基于中空纤维和超细纤维制作的合成纤维聚酯保暖絮片，以及3M新雪丽无羽绒保暖材料。

石墨烯发热围巾：保暖舒适还可降低肌张力

“国资小新”淘宝店推出的石墨烯发热围巾可以通电发热，抵御零下40摄氏度的寒冷天气。它采用的是中国航发北京航空材料研究院北京石墨烯技术研究院为北京冬奥会国家体育场提供的石墨烯加热材料的升级版本——新一代AIHF？艾弗材料。

据介绍，石墨烯是目前世界上已知最薄、最坚硬、导电性和导热性最好的材料。在通电的情况下，石墨烯的碳分子团之间相互摩擦、碰撞可产生热能，热能又通过远红外线以平面方式均匀地辐射出来，可以很好地被人体接收。

新一代AIHF？艾弗材料具有良好的发热性能。经国家骨科与运动康复临床医学研究中心研究证实，这种材料还可降低肌张力。在该材料与智能化技术的加持下，这款围巾不仅穿戴舒适，还具备智能控温功能。