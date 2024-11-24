国家医保局已印发17批医疗服务价格项目立项指南 涉及收费编码609个

国家医疗保障局23日举办医疗服务价格项目立项指南首场解读直播。据国家医保局医疗价格和招标采购司医药价格处负责人蒋炳镇介绍，目前已印发的17批立项指南，合计涉及271个主项目、250个加收项、88个扩展项，共有收费编码609个。

11月23日，国家医疗保障局举办医疗服务价格项目立项指南首场解读直播。中新社记者 李纯 摄

医疗服务价格项目是医疗机构提供诊疗服务的计价单元，即公众所熟知的“诊查费”“护理费”“手术费”，也包括各种检查检验费。国家医保局近期集中公布了一系列立项指南，引起社会各界高度关注。

蒋炳镇表示，长期以来，医疗服务价格实行各省属地管理，由地方医药价格主管部门制定价格项目、确定价格水平，地区之间价格项目的数量、内涵、颗粒度差异都很大，一些地方还按操作流程拆分价格项目，增加医疗机构计费负担，群众也看不懂，且无法兼容新技术。

国家医保局推进深化医疗服务价格改革试点，把统一规范价格项目作为重要改革任务，组织专家团队研究编制立项指南，目前已编制发布17批立项指南，统一指导各地规范价格项目。

据介绍，新出台的立项指南有四个方面的亮点。

一是项目规范，更有兼容性。整合价格项目的总体思路是，对相同服务产出相关的价格项目进行“合并同类项”。有的是不同步骤的归并，有的是不同术式的合并，还有的是不同流派的规范。

目前已印发的17批立项指南，合计涉及271个主项目、250个加收项、88个扩展项，加起来共有收费编码609个，价格项目的颗粒度明显加大。项目合并的同时，价格也会相应调整，比如新的特级护理、一级护理等项目落地时会适度上调价格，以更好体现技术劳务价值。

二是项目上新，更有前瞻性。在立项指南的编制过程中，国家医保局聚焦群众多样化就医需求，聚焦促进补齐医疗服务短板，聚焦推动相关产业发展，推出一批新的价格项目，支持体现新质生产力的新技术、新项目进入临床应用。

比如，新设“航空医疗转运”价格项目，支持医疗机构为危重症患者提供跨地区紧急医疗服务，为生命架设空中绿色通道；新设质子放疗、重离子放疗、硼-中子俘获治疗等价格项目，这类高端医疗装备进入临床后，可以按新价格项目收费，有利于加速前沿技术的临床转化，为肿瘤患者带来更多新的治疗选择。

三是项目拓展，内容更丰富。在立项指南编制中，国家医保局不仅考虑对存量项目的整合，也特别关注对增量技术的兼容。

比如，为了支持相对成熟的人工智能辅助技术进入临床应用，又防止额外增加患者负担，国家医保局分析人工智能潜在的应用场景，在放射检查、超声检查、康复类项目中设立“人工智能辅助”扩展项，即同样的价格水平下，医院可以选择培养医务人员进行诊疗，也可以选择使用人工智能参与诊疗行为，但现阶段不重复收费。

蒋炳镇还介绍说，对于一些应当纳入服务范围但医疗机构未能做到的，要采取减收政策，这是立项指南兼容新技术、适应新需要的另一种方式。

比如，“手机不能看医院 CT就要少收费”的话题近期引起网友高度关注。公众希望CT、核磁等影像能够实现手机电脑可查、跨医院可用，以此减少重复检查、过度检查。国家医保局明确不上传到云端要减收一定费用的政策导向也获得了群众的赞同。

蒋炳镇说，新项目的内涵有所扩展，兼容性更好，为新技术留下了收费接口，也反映出价格政策对新技术在临床价值、服务产出、提质增效等方面的新期待。

四是项目清晰，更具可行性。立项指南对存量价格项目进行系统性重塑，无论是项目名称、服务产出、价格构成，还是加收项、扩展项都更加准确，边界清晰。国家医保局还提供了映射关系表供地方参考，各地对接落实立项指南后，医疗机构可依据本地区医疗服务价格项目和价格水平，合法合规收费，有利于减少医务人员计费的事务性负担。

蒋炳镇说，“让医院收费更清楚，让患者付费更明白”是编制立项指南的出发点和落脚点。立项指南的出台实施，将对规范诊疗收费行为、优化医疗资源配置、突出技术劳务价值产生深刻影响。

11月23日，国家医疗保障局举办医疗服务价格项目立项指南首场解读直播。中新社记者 李纯 摄

据介绍，下一阶段，国家医保局将继续加快立项指南编制进度，力争到2024年底编制好覆盖大部分学科领域的立项指南，基本完成全国医疗服务价格项目标准化规范化的顶层设计，同时指导各省在2025年第三季度前做好对接落地。

蒋炳镇也表示，立项指南的编制出台标志着规范统一全国医疗服务价格项目进入快车道。国家医保局将持续指导各地试运行2到3年，修订完善后适时推出新版全国医疗服务价格项目规范目录。(完)