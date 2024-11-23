国家医保局公布7家医院典型问题

新华社北京11月23日电（记者徐鹏航）记者23日从国家医保局获悉，在今年飞行检查中，国家医保局发现部分医疗机构对自查自纠敷衍应付，对已提供清单的问题不主动自查整改。国家医保局公布部分典型问题，涉及7家医院。

其中，内蒙古自治区人民医院经查存在82项问题，违法违规金额3466.7万元，但该院在规定时间内自查自纠退回医保基金金额为0元（飞检结束2周后，该院退回3.23万元），并且部分问题此前已被检查指出，但该院未彻底整改，本次检查时仍大面积广泛存在。典型问题包括超标准收费、过度诊疗、分解收费。

江西省九江市第一人民医院经查存在42项问题，违法违规金额592.8万元，但该院自查自纠退回医保基金1.96万元。

吉林省长春市中医院经查存在38项问题，违法违规金额1638.7万元，但该院自查自纠退回医保基金120.1万元。

河北省石家庄市人民医院经查存在86项问题，违法违规金额2000.9万元，但该院自查自纠退回医保基金108.2万元。

甘肃医学院附属医院（平凉市人民医院）经查存在34项问题，违法违规金额979.4万元，但该院自查自纠退回医保基金87.4万元。

山东省济南肾病医院经查存在10项问题，违法违规金额112.3万元，但该院自查自纠退回医保基金的金额为0元。

黑龙江省黑河市五大连池福康医院经查存在25项问题，违法违规金额77.9万元，但该院自查自纠退回医保基金的金额为1.9万元。

几家医院涉及到的典型问题包括超标准收费、过度诊疗、分解收费、重复收费、串换项目等。

国家医保局有关负责人表示，下一步将对全国范围内定点医疗机构自查自纠情况开展抽查复查，对自查自纠严重不到位的定点医疗机构，违法违规问题屡查屡犯、拒不整改的定点医疗机构，将依法依规从严从重处理，并予以公开曝光。

该负责人表示，各定点医疗机构要持续开展自查自纠，及时发现问题、退回违法违规使用的医保基金，切实履行好自我管理主体责任。