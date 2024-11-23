中国专家最新成果为全球非急性硬膜下血肿患者提供微创、安全的新疗法

非急性硬膜下血肿是临床常见且具有挑战性的神经外科疾病之一。随着老龄化进展，该病“高发病率、高致残率、高复发率”是全球医学界面临的难题，亟待在理念与技术上有所突破。

记者22日获悉，上海医学专家团队携手中国数十家神经外科及脑血管疾病中心展开研究，成功为全球提供了一种治疗非急性硬膜下血肿的新方法：脑膜中动脉栓塞。这给全球患者带来福音。

最新一期国际顶级医学学术期刊《新英格兰医学杂志》发布了由上海申康医院发展中心(简称：申康中心)、国家神经疾病医学中心(华山)、全军脑血管病研究所(长海)指导，复旦大学附属华山医院毛颖教授团队和海军军医大学第一附属医院刘建民教授团队牵头，联合国内31家神经外科及脑血管疾病中心共同完成的前瞻性、多中心、随机对照研究(MAGIC-MT)成果。

这一研究及同期发表的EMBOLISE、STEM研究共同回答了脑膜中动脉栓塞这一创新的微创方法在非急性硬膜下血肿治疗中的安全性和有效性问题，为未来该疾病临床治疗与科学研究提供重要启示，为全球临床医生提供了有效、安全、灵活的治疗方案，最终惠及包括高龄患者在内的更广泛患者群体。据悉，中国专家的研究证实，辅助性脑膜中动脉栓塞可以显著降低所有症状性非急性硬膜下血肿患者的复发与进展率。

非急性硬膜下血肿是血液集聚在蛛网膜与硬脑膜之间形成的亚急性或慢性占位性病变，是临床上常见需要手术治疗的神经外科疾病之一。当日举行的发布会上，毛颖教授介绍，随着人口老龄化加深和人的寿命延长，非急性硬膜下血肿发病率逐年攀升，社会负担巨大。常见引起非急性硬膜下血肿的原因包括外伤，长期应用抗凝、抗血小板药物及反复或突然胸腹压力增高等。当血肿增大引起颅内压增高时，患者会出现头痛、头晕或肢体活动障碍等症状。随着大多数血肿逐渐增大，患者症状会持续加重，引起频繁呕吐、深度昏迷等严重症状并危及生命。

传统非急性硬膜下血肿治疗手段包括：钻孔引流术和药物治疗。虽已被证实有效，但传统钻孔引流复发率高达12%到20%；药物保守治疗恢复周期较长、不确定性大，部分患者由于血肿扩大或症状加重仍需进一步手术。因此，临床上亟需新的治疗方法来解决这一难题。

脑膜中动脉栓塞技术作为一项微创、精准的治疗方式，减少了传统手术的创伤性，可精确靶向针对血肿区域，减少对周围正常组织的损伤。

据介绍，脑膜中动脉栓塞是指通过微创介入技术，将栓塞物(如：液体栓塞剂或颗粒等)注入脑膜中动脉主干或其分支。脑膜中动脉是硬膜下血肿形成的重要血供来源。除了促进血肿的缩小，该方法可以防止新鲜血液的注入，降低血肿进一步扩大的风险。

毛颖教授和刘建民教授牵头启动的MAGIC-MT研究，在中国12个省市的31家分中心进行，以全面评估辅助性脑膜中动脉栓塞术治疗非急性硬膜下血肿的安全性和有效性。该研究瞄准重要、关键的临床难题与患者需求，通过亚专科跨领域合作攻坚回答了世界级难题，为全球非急性硬膜下血肿“指南”“共识”更新提供了重要证据。

刘建民教授指出，这项研究不仅为神经外科领域提供了新的治疗思路，也为神经疾病的理解开辟了新的方向，将进一步推动神经介入治疗在神经外科领域的发展，造福更多患者。中国工程院院士、首都医科大学宣武医院神经科专家吉训明表示，这一成果的发布为神经外科疾病治疗提供了新的视角与方向。

《新英格兰医学杂志》副主编肖瑞平教授祝贺中国专家团队取得了重要成果。她认为，中国团队以极高的科学严谨性和临床实践意义为全球同类患者的治疗方案提供了重要的参考依据。

申康中心主任王兴鹏指出，在《新英格兰医学杂志》发表重要研究，是中国团队在神经外科领域一项重大成就，也是申康中心组织市级医院开展“临床研究三年行动计划”的一项重大收获。申康中心将进一步推动临床研究迈向更高水平、加快转化步伐，让高质量医学创新真正服务于民众健康。（记者 陈静）