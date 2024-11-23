小雪时节广西柳州“中医夜市”忙 年轻人加入养生大军

11月22日，在广西柳州市柳北区一处繁华商业街区，医护人员化身“摊主”，为民众提供中医特色服务，并结合节气特点，给出个性化的养生建议。

图为柳州“中医夜市”吸引民众。陈梅 摄

当天，是二十四节气中的小雪。自古以来，小雪节气在中国传统文化中便承载着丰富的民俗与养生智慧。柳州市胜利宏力社区卫生服务中心中医科医生蓝晓慧介绍，小雪时节后，天气寒冷，人体阳气内藏，阴气渐盛，应注重温补阳气、滋阴润燥，以维持身体的平衡与和谐。

活动现场，民众排队免费体验拔罐、艾灸、面部刮痧、扶阳罐、耳穴压豆、拔罐、虎符铜砭刮痧、穴位贴敷等中医特色疗法。同时，飘着草木香的手工中医药香囊与各式各样的养生茶、创新融合的中药奶茶也让人驻足。

图为柳州“中医夜市”吸引民众。陈梅 摄

“我之前一直想去医院按摩，但苦于没时间，这次下班后正好来这免费体验，感受到了中医的神奇。”“90后”李小刚平时工作忙碌，很少有时间关注自己的身体健康。他听闻有此活动，下班后便来此体验，丰富夜生活的同时缓解肩颈劳损。

“00后”覃萱在社交平台上看到养生相关知识，便来此诊脉询问建议。她表示，中医夜市为自己提供了一个轻松愉快的养生环境，在逛街的同时能学到一些实用的中医养生知识。（陈梅）