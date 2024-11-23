天气寒冷心脑血管疾病高发 “三高共管”降低发病风险

11月23至27日，受寒潮影响，我国大部地区将出现明显大风降温天气，需警惕心肌梗死、心律失常、脑梗死、脑出血等心脑血管疾病的发生。心脑血管疾病高发的原因有哪些？如何预防？为此，人民网采访了温州市中医院心血管内科副主任中医师蒋芙苓。

蒋芙苓介绍，心脑血管疾病的发生与诸多因素有关，如吸烟、糖脂代谢异常、高血压、年龄因素（多见于 50 岁以上或女性绝经后）、动脉粥样硬化等，引起心脏及大脑出现一系列缺血性或出血性的疾病。这些疾病包括冠状动脉粥样硬化性心脏病、急性心肌梗死、心律失常、心力衰竭、心源性猝死、脑梗死、脑出血、蛛网膜下腔出血等。当天气寒冷时，人体的毛细血管收缩、心率加快、血压升高，导致心脏的工作压力增大，进而诱发心脑血管疾病。同时，因天气寒冷，活动减少、味道厚重的高热量饮食、睡眠的变化以及情绪影响等都会影响心脑血管健康。

蒋芙苓表示，科学的生活方式对于预防心脑血管疾病来说很重要，在日常生活中应注意以下几个方面：防寒保暖，在早晚温差较大的时段，及时增添衣物，避免寒冷刺激导致血管收缩；合理饮食，荤素搭配，以低盐、低脂饮食为宜，同时足量饮水；适度运动，选择在太阳升起、温度回升后的时间段进行如散步、打太极拳等缓和的运动；心理调节，保持良好的心态，避免过度紧张和焦虑。

“老年人是心脑血管疾病的高发群体，更需要提高警惕，要对患有的高血糖、高血压和高血脂这‘三高’同时管理，才能最大程度降低患病风险。”蒋芙苓提示，老年人群需要定期体检，早期发现潜在疾病或危险因素。对于父母有心脑血管疾病的人群，存在遗传风险，进行定期体检，也有助及早发现。推荐超过 35 岁的人群每年进行体检，尤其是要进行对高血压、糖尿病、高脂血症等“三高”疾病的筛查。对于已存在心脑血管疾病的患者，需要严格控制血压、血糖、血脂，坚持服用药物治疗，定期随访。例如，对于大部分中老年人要把血压控制在130/80mmHg以下，对于高龄患者，收缩压应维持在安全范围130至150mmHg。血脂控制也非常重要：低密度脂蛋白胆固醇应降至3.4mmol/L以下，对于患有高血压或糖尿病的人，目标值是2.6mmol/L，而已有脑卒中或心肌梗死史的患者，更应将其降至1.8mmol/L以下。

蒋芙苓强调，已经被诊断为“三高”的人群，不要自己增加药物或者停药，需要在医生的指导下进行调整，把血压、血脂、血糖控制到理想的水平，并及时到门诊复查。