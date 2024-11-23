11月22日，海峡两岸食品营养与健康产业发展大会在江苏无锡举行。来自两岸食品业界的专家学者、企业家、行业组织负责人、园区代表等200余人相聚太湖之畔，共同就两岸食品产业合作和融合发展进行交流研讨。

大会现场的项目签约环节。孙权 摄

民以食为天，食品产业是国民经济和社会发展的基础性、民生性、支柱性产业。几十年来，在两岸同胞的共同努力下，两岸食品业界交流合作广泛、相互往来密切。

中国食品科学技术学会常务副理事长邵薇表示，大陆拥有最丰富的传统食品资源和文化，具有独特的“东方食品”的创新资源；台湾精致农业区域特色明显，拥有成熟完善的食品产业链，在农产品品种改良、食品加工技术、自动化技术等方面处于国际领先水平。

大会外场还设置了食品展示区。孙权 摄

“两岸食品产业应积极推进优势互补，在互利共赢中不断做大做强做优，造福于百姓幸福生活。”谈及今后两岸食品业界要做的工作，邵薇建议，要推进优势互补，促进两岸食品产业高质量发展；搭建科技交流平台，推进两岸食品产业深度合作；赋予中华传统饮食文化科技属性并不断传承，走向世界。

同时，邵薇还提出，在两岸食品工业深度融合的大背景下，应进一步推动两岸食品科技工作者，尤其是食品青年人才的交往交融，在交流中交心，在交往中增信，促进心灵契合。

对此，旺旺集团总经理蔡旺庭深有体会。“希望两岸食品业界多一些年轻人去交流，我自己就是一个很好的例子。”

大会现场同步举行政产学合作协议签署仪式。孙权 摄

本届大会以“共筑两岸食品营养与健康新未来”为主题。现场，与会嘉宾围绕两岸食品发展一系列重点热点话题，分别从食品产业深度融合、食品营养与健康、食品行业发展现状与挑战等方面作了精彩剖析与阐释。

大会现场，海峡两岸食品科技产业(无锡)合作试验区顾问聘任和相关合作项目的签约仪式同步举行，海峡两岸食品科技产业合作联盟正式成立。大会期间，与会嘉宾还分别参访考察了海峡两岸食品科技产业(无锡)合作试验区、无锡市食品安全检验检测中心、无锡特殊食品与营养健康研究院。

作为本次大会的举办地，无锡此前已制定发布了《无锡市食品产业高质量发展规划(2023—2025年)》，对产业发展、人才的引进、保障措施都作了明确的要求，意在全面推进食品产业高质量发展。此外，该市打造的海峡两岸食品科技产业(无锡)合作试验区，也为两岸食品行业交流融合提供了新的更大平台。（孙权 唐娟）