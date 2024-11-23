第二届（国际）大健康产业交易会11月底广州举行

健康方舟第二届国际大健康产业交易会将于2024年11月29日至30日在广州举行。

大会将展出包括大健康滋补品、药食同源产品、中药材、健康食品等多种品类，涵盖国内外大健康品牌企业、贵细滋补、海味干果等多个领域。除了丰富的展品，大会还将举办多场主题论坛和活动。其中，南药高峰论坛将邀请行业专家解读新政策、热点话题，为行业发展提供指导。

2023年，首届健康方舟(国际)大健康产业交易会联合广州市商务局、荔湾区商务和投资促进局在广州举办，联动大健康众多行业协会，活动吸引了参展企业和商家520多家，参展采购商超3万余人次，展销健康滋补产品数万件，打造成为大湾区具有规模和影响力的大健康产业博览会之一。

据悉，交易会期间，本次大健康发展主题论坛和第六届南药高峰论坛将于11月30日在健康方舟召开，并邀请了众多行业专家和学者前来参会。300多位顶尖行业代表齐聚一堂，围绕30多个议题展开了深入讨论和交流，从行业规范、技术发展、区域规划、准入门槛等各维度进行的政策支持以及引导。

此外，线上线下融合的“新展贸”赋能大健康行业发展，也是此次交易会的一大亮点。（记者 唐贵江）