近日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进商务部。本场关爱活动由人民健康联合商务部直属机关工会共同举办，旨在关心关爱干部职工身心健康。结合职工的健康需求，活动现场配置了科普讲座、味科普答题、健康生活产品服务体验、健康生活关爱福利、健康咨询等项目，让大家在轻松愉快的氛围中，感受多维沉浸式健康服务带来的“初冬暖意”。

人民健康“五进”关爱服务计划走进商务部。

在关于体重管理的知识科普讲座上，中国中医科学院广安门医院食疗营养部主任王宜从食疗营养促进健康体重管理的角度进行分享，她建议大家均衡摄入，遵守人体新陈代谢的生理规律，增加科学适宜的身体锻炼。

在健康科普知识竞赛区，职工们以赛促学、寓教于乐，在答题过程中检验了自己的健康知识储备；牙齿科普互动帮助体验者们纠正了常见口腔护理问题，学到了洁牙护齿的“正解”；在健康饮水科普互动中，大家了解到如何科学掌握饮水量、饮用时间、饮水温度，以及正确补水和判断是否缺水的“门道儿”。

在健康管理站区域，眼底照相机检测、智慧中医脉诊仪、心理健康检测仪、体检一体机等专项健康科技设备，让大家跃跃欲试。在美丽健康专区，口腔健康检测仪器前也排起了长队，工作人员通过相关设备给职工们进行口腔扫描，帮助大家全面了解自己的牙齿状态。现场，母婴咨询互动区也吸引了不少职工驻足学习，大家认真地读着科普手册，了解脐带血相关的医学知识。

在营养膳食专区，中国居民平衡膳食宝塔（2022版）模型上“每日食用盐不超过5g”的字样对一些“重口味”的职工发出了健康用盐提示。工作人员向职工们推荐展示多款人民优选营养膳食好物，同时娓娓道来产品背后关于健康消费、乡村振兴的故事。

结合职工所关心的中医、皮肤科、妇科等健康需求，北京大学人民医院中医科主任医师冯淬灵、中国医学科学院北京协和医院妇科内分泌与生殖中心副主任医师罗敏、中国医学科学院北京协和医院皮肤科副主任医师李峰来到现场，为前来参与健康咨询的职工们耐心指导。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。