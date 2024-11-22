海底捞：加大创新力度 为消费者严选产地好食材

立冬之后，天气转凉，热腾腾的火锅成为餐桌宠儿，入冬仪式感从一顿火锅开始。近日，海底捞推出冬季6大新品，由采用“300目研磨”方式的“浓浓浓菌汤锅”暖心领衔，甄选地理标志温补涮品，优选产地好食材制作的全新饮品，搭配冬天雪人甜品，尽享冬日味蕾大餐。

海底捞推出2024年冬季6大新品

据悉，冬季新品锅底“浓浓浓菌汤锅”正式上线前，在9月20日至10月19日的180家门店进行试销 ，累计销量近20万份。海底捞产品研发负责人表示，“新锅底运用全新物理研磨工艺，味道更浓郁醇厚，食客整体反馈都很不错，特别在天气冷的北方地区销量更为突出，初步测算正式上线一个月内销量将突破百万锅。”

驱寒又暖身的滋补好汤，绝对是冬日里的“回血神器”，为了满足消费者对健康饮食的追求，海底捞应用“超细粉碎研磨”全新工艺升级菌汤锅底，让一锅浓香好汤端上冬日餐桌。

区别于市面上将菌菇泡水后再熬煮的传统工艺 ，海底捞将精选的五款黄金搭配菌菇进行两步研磨，充分粉碎至300-400目的微细颗粒(目数是筛子的计量单位，咖啡粉常规是20目)，磨得越细，越能释放菌菇的蛋白和其自身风味成分，熬煮时更能充分激发菌菇香味，造就丝滑浓郁的鲜美滋味。汤里大量微小的菌菇纤维更容易粘附在食材上，涮煮蔬菜、肉卷、豆面等菜品口感更加饱满丰富。

据了解，研磨工艺已广泛应用于中药材、茶叶等领域，此次海底捞跨界引入300目研磨，是对火锅食材风味的创新探索，让食材的每一滴精华都融入锅底汤汁，带来更极致的味蕾体验。

慢火熬足60分钟的“浓浓浓菌汤锅”亮相海底捞1300多家门店

除研磨工艺创新外，这一锅好汤也离不开菌菇“黄金配比”研发中付出的苦工。每一种菌菇都有自己的独特风味，如何让多重滋味相互融合，形成整体性的完美才是汤底的关键。为此，海底捞研发人员在历时一年的研发测试中，历经152次配方调整，以及157次口味品鉴，才从12种菌菇中筛选出5种，成为最终的锅底配方，云南楚雄的野生黑牛肝菌增香，鹿茸菇提鲜，姬松茸提色补味，香菇和茶树菇则突出自然醇香。搭配三段式熬煮工艺，慢火熬足60分钟，避免长时间熬煮使菌菇鲜味和香味损失，最大程度保留菌菇的自然鲜香。

有一锅鲜香的好浓汤，营养丰富的温补食材也是必不可少的冬日饭搭子。海底捞甄选全国优秀产地，上新多款地理标志产品，为消费者继续带来温补养生的美味盛宴。

俗话说，“冬吃羊肉赛人参”，提起御寒补身，羊肉绝对算得上数一数二的美味代表。海底捞首次上新内蒙山羊肉，选用来自赤峰的地理标志产品“内蒙罕山白绒山羊”。赤峰山羊都在山地丘陵中孕育成长，肉质弹韧、越嚼越香。而另一款新品羊肉，则是“黄土高原滩羊肉卷”。虽然滩羊一年只产一胎，海底捞也只精选12个月以内的小羔羊，确保肉质细嫩、奶香十足。一款口感香嫩、一款口感劲道，让每位羊肉爱好者都能找到所爱。

此外，海底捞上新涮品“云南文山红甸乡山药”，文山作为已有400多年山药种植历史的特色产区，因其得天独厚的地理环境，与悠久的种植历史而闻名，山药煮后口感软糯、绵密，也是冬日里不可多得的温补佳品。饮品“冰爽葡萄柠檬茶”特添加吉林长白山冰葡萄，中国自主培育而成，每年北冰红葡萄成熟后，要等到气温降到零下8度以下，果农才会趁冻采收，让风雪吹干水分后的葡萄果香更浓郁。奶呼呼豆乳发烧友必吃的“雪人豆乳蛋糕”，也都凭借有颜有料，深受甜品爱好者的喜爱。

海底捞门店为迎接冬季上新，全国超千家门店设立外摆试吃车，邀请来往食客一起品味菌汤，以前所未有的“千店菌汤尝鲜”活动，掀起了一波嗅觉、视觉、味蕾的多重感官盛宴。让不少食客都从这一口浓汤吃到了冬天第一顿火锅，有些消费者直言，“香迷糊了，在几十米外闻着香味就来了！”。

”在北京海底捞火锅牡丹园门店就餐体验的刘先生评价道：“冬天能喝上一碗好浓汤实在太及时了，北京正式供暖，来涮火锅、几碗汤下肚身子就暖和了，新品汤底风味很足，涮煮也够味，朋友们都挺喜欢的。”

“浓浓浓菌汤锅”免费试饮

海底捞执行董事、副总经理、产品委员会主任宋青表示：“海底捞本次冬季上新，继续为消费者严选产地好食材，在满足消费者时令进补所需的同时，也希望能在寒冷冬季，用美食传递温暖与幸福。此次‘浓浓浓菌汤锅’应用了全新研磨工艺，未来我们在新品的研发方面将持续加大创新力度，为消费者带来更多充满惊喜感的好产品。”