直播预告：用眼过度问题多 老中青人群如何科学用眼

眼睛是人体重要的器官之一，是感受外界美好的心灵之窗。同时，眼睛也连接着全身，不当的用眼习惯会导致眼部疾病，危害身体健康。那么，如何能够让我们拥有一双明亮的双眼，享受更美好的生活呢？

11月25日15:00，北四川大学华西医院眼科副主任、主任医师陆方，武汉大学人民医院眼科中心副主任、主任医师贺涛将做客“人民好医生”直播间，为您讲讲眼科疾病的科普知识，欢迎届时收看。

专家介绍

陆方，四川大学华西医院眼科副主任，主任医师，教授，博士生导师。兼任中华医学会神经眼科学组委员，中华医师协会眼科分会眼底病学组委员，中华女医师学会眼科专委会常委，中华医学会儿科分会眼科学组委员。

贺涛，医学博士，主任医师，副教授，硕士研究生导师。武汉大学人民医院眼科中心副主任。兼任中华医学会眼科分会眼底病学组委员、中华医学会眼科分会眼病理学组委员、中国医师协会眼科分会眼病理学组委员。

如何收看直播：

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