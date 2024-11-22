直播预告：关注女性健康 定期检查远离乳腺疾病

乳腺癌是女性常见的恶性肿瘤之一，严重危害妇女的身心健康，其发病率也不容小觑，及早发现是改善乳腺癌治疗结果和生存率的有效方法。

11月25日10:00-11:00，南方医科大学珠江医院乳腺外科主任史福军将做客人民好医生客户端，就大家关心的乳腺健康的相关内容进行分享。

专家简介：

史福军，南方医科大学珠江医院乳腺外科主任，博士，外科学博士后，硕士生导师，留美归国学者。美国乳腺外科医师协会（ASBrS）会员；广东省基层医药学会乳腺微创重建专委会副主任委员；广东省精准医学应用学会乳腺肿瘤分会副主任委员；广东省胸部肿瘤防治研究会乳腺肿瘤内科专业委员会副主任委员；广东省基层医药学会日间医疗专业委员会副主任委员；广东省医学会乳腺病学分会常务委员。

《实用医学杂志》《World Journal of Surgical Oncology》审稿专家。多次获南方医科大学及全国教学竞赛奖项，累计以一作或通讯作者发表SCI收录论文8篇，影响因子达50余分，文章总引用次数达240余次。主持多项省市级科研基金，涉及乳腺癌的临床手术技能、基础研究、转化医学、临床试验等多个领域。

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