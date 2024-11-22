儿童肺炎支原体感染如何治疗和调护？医生解答

国家卫健委21日举行新闻发布会，介绍时令节气与健康有关情况。会上，有记者提问：随着冬季的到来，儿童肺炎支原体感染有增多的趋势。儿童肺炎支原体感染有哪些症状？目前有哪些检测方法可以明确诊断？如何治疗和调护？

对此，北京儿童医院主任医师王荃表示，肺炎支原体感染主要是累及5岁及5岁以上的孩子居多，但是这两年5岁以下的孩子也会发生感染。另外，儿童感染肺炎支原体以后主要还是以呼吸道症状为主，主要可以表现为发烧、咳嗽、咽痛、流涕，还有一些孩子会出现耳痛、鼻塞、打喷嚏等等这些症状。咳嗽是比较有特征性的，常常是干咳，尤其是刺激性干咳。另外，有一少部分孩子会有一点粘痰。有一些孩子可能会出现喘息，但是喘息的症状主要是以低龄儿童尤其婴幼儿常常多发一些。还有一部分孩子会出现呕吐、腹泻的症状。如果孩子出现持续的高热，常常提示孩子可能病情比较重，所以这个时候家长一定要带孩子及时就医。少数的孩子在感染肺炎支原体之后除了这些呼吸道症状以外，可能会出现肺外的症状，比如包括会出现皮肤黏膜的症状，皮疹、循环系统、神经系统等等情况。

王荃介绍，肺炎支原体的检测，主要通过核酸检测和抗体的检测，核酸检测因为特异性、灵敏度都比较高，所以比较适合早期的快速诊断。在检测肺炎支原体的时候，它的金标准一定还是肺炎支原体的培养，但是这个方法耗时比较长，而且需要的条件比较特殊，所以一般在临床上基本上不太应用。

王荃提到，说到肺炎支原体感染治疗和护理，肺炎支原体多数都是轻症，所以多数情况下主要是居家护理就可以了。但是对于一部分重症的病人，可能是需要住院去接受规范治疗的，对于肺炎支原体的治疗，首选的药物是大环内酯类药物，常常包括阿奇霉素、克拉霉素等等，另外像米诺环素、多西环素这种新型四环素类的药物和喹诺酮类的药物也是对肺炎支原体有效。不管用什么样的药物，这些药物都应该在医生的指导下进行用药，而不是自行去用药。

“因为冬季本身是儿童的呼吸道感染较多的季节，对于绝大多数孩子来说，我们的呼吸道感染都是轻症，而且是自限性的病程，一般在7天左右，一周左右就会痊愈，多数3-5天就自愈了。对于轻症病人，一般是居家照护或者是去基层的医疗卫生机构就可以了，因为实际上现在基层卫生机构的诊疗也是非常规范的，并且我们的医生也非常有经验，对于需要及时转诊的病人，他们通常都能做出非常好的判断，及时的将这些需要转诊的病人转诊到上级医院去。如果我们去了上级医院，我建议家长们带孩子去就诊时一定要关注孩子的个人防护，做好个人防护，避免交叉感染。另外，如果我们在专科医院得到了一些非常明确的诊疗方案之后，我们也可以通过多种途径再转回到基层医院继续完善治疗。为了孩子的健康，我们可以共同多做努力，来保证孩子平安健康度过这个冬季。”王荃表示。