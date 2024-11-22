冬季如何防护才能保持血压的稳定？医生解答

国家卫健委21日举行新闻发布会，介绍时令节气与健康有关情况。会上，有记者提问：冬季高血压波动会比较大，对于高血压患者来说，是不是也是一个不小的挑战？并且冬季是否需要去调整降压药的剂量，包括日常如何防护才能保持血压的稳定性呢？

对此，北京协和医院主任医师丁荣晶表示，血压受气温影响很大，因此冬天是高血压好发和加重的季节，对于高血压患者是一个挑战。冬天血压升高，不仅和气温天气变冷、血管收缩有关系，也和冬天食欲增多、活动减少、体重增多有关，和情绪和压力也有一定的关系。所以对于高血压的患者，进入秋冬季节，如果监测血压连续3天的血压高压高于140或者低压高于90毫米汞柱，除了要调整自己的作息和饮食外，建议及时到医院就诊调整药物。反之，对于有一部分个别的患者还会出现血压下降的情况，对于连续3天的血压高压低于110或者低压低于60毫米汞柱的患者也建议到医院调整药物。还有一部分患者监测血压，他的高压可能会高于180毫米汞柱，或者低压高于110毫米汞柱，重复三次测量血压如果都是升高状态，尤其是伴有头痛头晕、恶心呕吐或者短暂的意识丧失、短暂的肢体行动不力或者是言语失利的情况要及时到急诊，降低卒中风险。

丁荣晶指出，天气转凉的时候，对于高血压的患者，如果能做好如下四个方面，有望能够保持血压的稳定。一是加强血压监测。天气进入秋天的时候，血压就有升高的趋势了，所以要及时加强血压的监测，并做好记录。发现自己的血压有波动了，建议及时到医院调整药物。二是要控制好自己的生活节奏。因为压力的状态对血压有明显的影响，所以要调整自己的生活规律性，在这个过程中让自己的血压能稳定。另外，天气乍暖还寒时，自然界处于变化的状态，所以人体这时候也是一个变化的状态，所以血压很容易波动。这时候就更应该在季节变化的时候控制好自己的生活节奏，让自己安稳过冬。另外是要加强防寒保暖，因为气温的下降和血压升高有直接的关系，所以在冬天的时候，要及时添加衣物，尤其是室内温度不高的时候，更要注意保暖。要控制食欲，保持适当的运动，同时戒烟酒。每餐七到八分饱，控制高油脂、高糖和高盐食物，每天做30-40分钟的快走的运动，运动强度以稍微出汗、稍微有点用力为准，这样的运动就是很好的冬天运动的形式。