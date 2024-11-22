“银龄行动”助力老有所乐老有所为

如何让广大老年人生活变得更加充实快乐？11月20日，民政部在京召开第四季度例行新闻发布会，民政部老龄工作司副司长张晓峰介绍，这些年，各地各部门开展了一批内容丰富、形式多样、特色鲜明、影响力大的“银龄行动”项目，受到社会广泛关注和充分认可。

从2003年开始，全国老龄委连续组织开展“银龄行动”，由省及市、由市及县，形成国家、省、市、县携手发动各领域老专家开展支农支教、健康服务等公益行动的良好局面。截至2024年7月底，全国参加“银龄行动”的志愿者总人次已超700万，开展援助项目4000多个，受益群众4亿多人次。

“今年9月，全国老龄委印发《关于深入开展新时代‘银龄行动’的指导意见》，明确要求大力促进老年人社会参与。”张晓峰介绍，民政部、全国老龄办、中国老龄协会将巩固拓展智力援助“银龄行动”，广泛动员教育、科技、农业、文化等领域的老年知识分子参与；有效拓宽“银龄行动”参与渠道，充分利用老年人原单位、所在社区的有利条件，为有意愿参与的老年人提供机会。

为广泛组织动员老年知识分子开展“银龄行动”示范性活动，带动老年志愿服务活动，促进老年人社会参与，中国老龄协会组建了“银龄行动”志愿服务队。中国老龄协会权益保护部主任、一级巡视员刘增瑞介绍，这支队伍依托中国老年学和老年医学学会具体组织，团队成员由自愿参加中国老龄协会组织开展的“银龄行动”公益活动的老年志愿者组成，原则上年龄在55到70岁之间。

同时，全国“银龄行动”信息服务平台已在11月20日上线。该平台集政策与信息发布和志愿服务供需双方资源对接于一体，向社会公众系统全面介绍国家及地方各层面的“银龄行动”志愿者和志愿服务组织开展的志愿服务活动。