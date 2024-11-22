小雪时节呵护健康要注意这些

小雪来临，21日，国家卫生健康委以“时令节气与健康”为主题召开新闻发布会，就冬季呼吸道疾病防治等相关问题进行解答。

小雪节气后，气温逐渐降低，呼吸道传染性疾病进入高发期。在儿童呼吸道疾病中，肺炎支原体感染尤为多见。对此，北京儿童医院主任医师王荃介绍，肺炎支原体感染以5岁及以上儿童多见，5岁以下儿童也可发病。症状常以呼吸道症状为主，包括发热、咳嗽、咽痛、头痛、流涕、鼻塞、打喷嚏、耳痛等。部分孩子尤其是婴幼儿可能有喘息，还有一些孩子可能出现呕吐、腹泻等症状。

专家提醒，如果孩子出现持续高热，往往提示病情较重，建议及时就医。

很多孩子感染呼吸道疾病后会持续咳嗽，感染控制后仍咳嗽不止。对此，王荃解释，儿童感染后咳嗽是指在呼吸道感染后的一段时间内出现的持续性咳嗽，病毒、细菌、肺炎支原体等是常见的病原。感染后咳嗽可能与气道黏膜损伤、气道高反应性、气道炎症、胃食管反流等相关。

专家表示，由于感染后咳嗽具有自限性，多数孩子在数周后症状即可自行缓解。因此，如果症状轻微，无需特殊治疗。对于症状较重或咳嗽持续不缓解的孩子，应在医生的指导下治疗，并谨遵医嘱，避免不必要的药物使用，同时注意观察孩子的症状变化，及时就医。

随着气温逐渐降低，流感、肺炎支原体感染、呼吸道合胞病毒感染等呼吸道传染病流行的风险增加，可能会面临多种呼吸道传染病叠加或共同流行的风险。

“虽然这些疾病的病原体不同，但它们的传播途径相似，主要通过呼吸道飞沫和接触传播，感染者是主要的传染源。”中国疾病预防控制中心研究员常昭瑞表示，公众可采取多项措施降低呼吸道传染病感染风险，实现多病共防。要保持良好的个人卫生习惯，保持居住和工作环境的清洁与通风，在必要时科学佩戴口罩，通过合理饮食、适量运动和充足睡眠来增强体质，减少与有呼吸道症状的人的接触，做好健康监测等。

专家建议，接种疫苗仍是预防传染病最经济有效的手段，对于有疫苗可预防的呼吸道传染病，应尽早按照接种程序开展疫苗接种，尤其是儿童、老年人和有慢性基础性疾病的人群。

“目前，我国已建立针对流感病毒、呼吸道合胞病毒等15种常见呼吸道病原体的急性呼吸道传染病哨点监测系统。”常昭瑞表示，这一系统能够及时掌握呼吸道传染病的流行趋势和病原谱，有效促进临床救治和传染病防控工作，保护公众健康。