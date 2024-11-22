推动银发经济高质量发展（多棱镜）

银发经济涉及面广、产业链长、业态多元、潜力巨大，要强化政策支持引导，鼓励社会力量积极参与

银发经济是向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和，涉及面广、产业链长、业态多元、潜力巨大。党的二十届三中全会《决定》提出“发展银发经济”，有关部门和地区近年来也推出一系列支持银发经济发展的政策举措，积极培育养老消费增长点，更好满足广大老年人的美好生活需要。

银发经济不仅涵盖医疗、养老等传统领域，还拓展到康复辅助器具、康养旅游、养老金融、智能照护等诸多新领域。随着老年人物质和服务需要以及相关产业供给更加多元，银发经济已经成为积极应对人口老龄化的必然要求和培育经济新动能的重要内容。我们要正确认识并大力支持银发经济，推动银发经济高质量发展。

与我国人口老龄化进程相比，当前银发经济的发展还处于起步阶段，在市场规模持续扩大、需求稳步增长的同时，仍面临一些问题。从服务供给看，一些刚需型服务，如针对高龄和失能老人的专业护理服务供给还不充足；从产品种类看，老年用品的供应和研发尚不能满足老年人多样化需求；从科技发展看，智慧养老和远程医疗等服务还处于起步阶段。此外，从区域协调看，不同地区老龄化程度和经济发展水平不同，银发经济存在发展不平衡不充分的问题。

矛盾、挑战也是发展机遇。推动银发经济高质量发展，既需要政策支持，也离不开各类社会力量积极参与。我们应注重养老事业和养老产业同向发力，协同推进补短板、拉长板、锻新板。

填补缺口补短板。应强化政策支持引导，巩固增强基层养老服务保基本、兜底线的能力。特别是在农村地区，既需要政府加强农村养老服务网络建设，同时也要鼓励社会力量参与，通过税收优惠等方式吸引更多社会资本投入农村养老服务领域。

挖掘潜能拉长板。要立足老年人需求的结构与特点，找准政策实施和社会力量参与的发力点，提高产品和服务供给的专业化、智能化和个性化水平，提供高质量消费体验。同时，要加强对产品和服务的监管，整治市场秩序，针对侵害老年消费者权益多发的领域，加大对非法劣质产品和服务的打击力度，为老年人提供便捷高效的维权方式，更好保障老年人合法权益。

创新驱动锻新板。培育壮大银发经济服务新业态、消费新场景，关键在于创新。银发经济的发展不只局限于特定产业，而是涵盖一二三产业，既要改造升级传统产业，如通过科技创新提升产品和服务质量，也要培育壮大新兴产业，如发展智能家居和远程医疗等。此外，要充分利用数字化和智能化技术，在降低老年人使用门槛的基础上，提高他们对数字服务、智能产品的参与度，从而推动银发经济新增长点持续涌现，让老年群体共享新质生产力发展成果。

银发经济不仅是针对老年群体的经济活动，更是全社会为积极应对人口老龄化这一基本国情而必须进行的一项长期准备，涉及从政策到市场的深层次变革。人口老龄化是全社会共同面对的课题，要辩证看待老龄化挑战，通过把握银发经济发展机遇，更好地增强发展动能、增进民生福祉、支撑经济社会长期稳定发展。

（作者为北京科技大学马克思主义学院教授）

《 人民日报 》（ 2024年11月22日 17 版）