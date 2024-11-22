嵌入式托育服务进社区（体验·民生一线观察 促进人口高质量发展（上））

习近平总书记强调：“要紧扣居民实际需要特别是‘一老一小’等重点，不断提高社区服务水平。”

党的二十届三中全会《决定》提出，“加强普惠育幼服务体系建设，支持用人单位办托、社区嵌入式托育、家庭托育点等多种模式发展。”各部门各地区加快完善普惠托育支持政策，不断增加普惠托育服务供给。其中，社区嵌入式托育服务能为3岁以下婴幼儿提供全日托、半日托、计时托、临时托等多种形式的照护服务，受到不少家庭欢迎和认可。这种托育服务有哪些优势？接下来如何更好发展？记者近日在北京、四川等地进行了采访。

选址就近，托育价格合理，提供专业服务

上午9点，记者走进北京市昌平区城南街道拓然家苑社区托育园，这是利用社区居委会办公楼几间办公室改造而成的托育园，面积100平方米左右，设置了活动室、阅读区、保健室、配餐间等多个功能区。房间整体设计以温馨的原木色调为主，配上明亮的玻璃门窗，最大限度地保障了室内通风和光线充足。

“小朋友们，该吃水果啦。老师看看谁表现最棒啊？”到了加餐时间，小朋友们在老师的帮助下，坐在椅子上等待老师分餐。托育园负责人张宇婷介绍，目前托育园一共招收了12名小朋友，其中年龄最大的3岁，最小的1岁4个月。“我们托育园一共配备了6名老师，依据婴幼儿在不同月龄的生长发育规律和特点，为孩子们提供专业的照护服务。饮食上每天都会提供早中晚三顿正餐和两次加餐，保证孩子们营养均衡。”

托育园小朋友含含的爸爸告诉记者，含含今年2岁8个月，已经入托半年了。“这家托育园就在小区里，步行几分钟就能到，接送孩子很方便。而且每个月收费相对也不高，托费2100元。孩子在这里交到了朋友，每天都很开心。”

近年来，昌平区积极探索打造覆盖城乡、普惠可及的婴幼儿友好型托育服务模式。城南街道民生保障办公室副主任周俊杰介绍，去年底，街道内只有1家民营托育机构，托位比较紧张。为了让更多居民享受家门口的托育服务，今年3月，街道利用拓然家苑社区现有的场地资源，与市场化托育机构合作，由专业托育机构提供教学团队，推出了昌平区首家社区普惠托育园，提供了18个托位。今年8月，又推出龙山锦园社区托育园，再提供18个托位。

张宇婷介绍，托育机构面对的是3岁以下的婴幼儿，无论是外部环境还是内部设计都要充分考虑婴幼儿的需求。为此，托育园对地面、墙角做好安全软包，防止小朋友们在活动中受到伤害，还根据孩子们的身高专门设计了“适童”洗手台、尿布台、卫生间等设施。

在尿布台旁，记者留意到墙面上安装了一个挂钩，上面挂着一个透明的塑料袋。张宇婷解释：“我们为小朋友更换纸尿裤时，有的小朋友不愿意放下喜欢的玩具，所以我们特意在尿布台边挂了这个袋子，这样小朋友可以把玩具放在里面，看到玩具一直在自己身边，会更有安全感。”

政策支持，盘活闲置资源，降低运营成本

“把小手伸出来，我们一起来做动作！”在四川成都锦江区成龙路街道枫树社区的苗苗家托育中心，小树苗班里的3个小朋友正围坐在桌前，在老师的带领下练习手指舞。

“开业4个月以来，托育中心一共招收了27个孩子，最小的才3个月，大部分是2岁以上的小朋友，其中有的是全日托，有的是半日托。我们将孩子们按照年龄分成3个班，每天的课程安排也有不同。”苗苗家托育中心负责人张莉介绍，每周的户外日，老师会带领孩子们外出感受大自然的美好，有时捡一些花草回来拼贴成画，清洁日则会教孩子们在餐前拿餐具、饭后送餐具，培养他们良好的生活习惯。

“托育中心今年入选了省级普惠托育民生实事项目，获得了65万元政府补贴。作为民办公助普惠托育机构，我们还能享受租金减免政策，原本每平方米44.5元的租金降到了16元，每年能节省近20万元。”张莉说。

从全国多地实践来看，社区嵌入式托育机构坚持公益性与市场化相结合，采取政府主导、社会参与、市场协同相结合的运行模式。专家表示，这符合当前我国托育服务市场发展的实际，有利于更好满足居民托育服务需求。

“市场化托育机构运营经验更丰富，可以弥补社区缺少服务经验和专业人员的不足。”周俊杰介绍，拓然家苑社区托育园的场地由街道免费提供，装修改造则由区政府出资，为托育机构节省了房租等运营成本，也减轻了家长负担。

对托育机构而言，依托社区发展更加安心。张莉说，今年3月，托育中心在装修时遇到了难以接通燃气的问题，反映给社区后，工作人员马上帮助对接燃气公司，并与锦江区公园城市建设和城市更新局沟通，及时为托育中心接入了市政燃气管道。

作为社区嵌入式托育机构，苗苗家托育中心除了给周边居民提供托育服务外，还会在社区内普及科学育儿知识。托育中心的老师们会组织育儿知识公益讲座，定期开办读书会，家长们也可以选择线上参与。

“对于年轻家长来说，苗苗家托育中心就像个百宝箱，孩子生病怎么办、娃娃不肯吃饭怎么办，都能找到人问。”枫树社区党委书记刘晓说。同时，枫树社区嵌入式服务综合体引入的卫生服务中心，会定期安排儿科医生到托育中心巡园，孩子生病，医生也能很快赶来看诊。

今年9月，《成都市普惠性托育机构认定管理办法》发布，经认定的普惠性托育机构可以享受每个托位每月300元的补助资金。眼下，张莉正在准备相关申请材料，“审批通过的话，每月我们能享受不少补贴。”

锦江区卫生健康局人口监测和家庭发展科科长刘兴健表示，社区嵌入式托育既可以充分利用社区的配套用房和公共活动场所，降低托育机构运营成本，形成价格普惠优势，也可以统筹物业、社区医院等社会力量，丰富托育服务内容。“目前全区11个街道中，有6个已经引入了嵌入式托育机构。”

增量提质，加强人才培养，更好满足需求

“十四五”规划纲要提出，到“十四五”期末，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达到4.5个。

专家表示，社区嵌入式托育服务有助于扩大托位供给，降低托育成本，受到家长、社区、托育机构等参与主体的认可。下一步，要推进社区嵌入式托育服务增量提质，满足更多家庭“托得起”“托得到”的期待。

引导更多市场化托育机构深入社区。“嵌入式托育机构有准入门槛，既要行业口碑良好，还得师资力量专业，管理体系也要完善。”刘兴健表示，应完善体制机制建设，推进嵌入式托育服务规范化发展，动员社会各种力量参与社区托育服务，多举措解决托育机构的后顾之忧。

盘活社区公共用地、用房等资源。“受限于现实条件，有的社区嵌入式托育机构中，孩子的活动空间比较小。还有很多社区自身办公场地就很紧张，很难为托育机构提供场地支持。”昌平区卫生健康委人口监测与家庭发展科科长邵立雪说。

据介绍，昌平区正利用并挖掘场地资源，对符合条件的养老驿站、党群服务中心、政务中心等政府产权房屋进行适应性改造与功能转换。“截至目前，我们已成功筛选出20个具有实施意向的点位用于开展社区托育服务，其中两家已正式投入使用。针对部分场地条件受限、难以开展全日制托育服务的区域，我们筛选出30处30—90平方米的场地，计划在这些地点设立亲子小屋，免费为家长提供临时托、计时托服务。”邵立雪说。

“婴幼儿照护的专业性很强，比如小月龄的婴幼儿和两三岁的幼儿，在照护喂养方面需求差异就很大。”张莉告诉记者，做好保育工作，既需要专业技能，还要体力好、有耐心。随着托育中心规模不断扩大，未来需要更多专业人才。

专家建议，应鼓励地方高等院校、职业院校开设婴幼儿照护服务相关专业，优化课程设置和教学方法，促进托育服务人才供给和行业实际需求相匹配。利用专业培训机构、社区中心等场所，为从事托育服务的工作人员提供与婴幼儿托育相关的技能培训，持续提升社区嵌入式托育从业人员的专业素养。

“托育服务关系着婴幼儿健康快乐成长，事关亿万家庭的幸福。我们将持续加快普惠托育服务体系建设，更好满足人民群众多样化、个性化托育需求。”刘兴健说。

《 人民日报 》（ 2024年11月22日 17 版）