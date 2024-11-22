严选食材，保障功效和口味

中午时分，步入山东中医药大学长清校区远方阁餐厅，前来就餐的学生络绎不绝。

远方阁餐厅是山东中医药大学的特色中医药膳餐厅，推出枸杞里脊丝、当归生姜羊肉汤、田七拌肝尖、干炸桔梗等新菜式。“天气转寒，我们特意来品尝养生药膳菜肴，补补身体。”山东中医药大学学生韦子悦约好同学一起前来。

提及创新菜品菜式、推出中医药膳类菜肴的初衷，餐厅负责人崔得学说：“药膳饮食已经成为高校学生钟爱的饮食方式之一。”

中医药膳既是药，也是膳，菜品开发既要注重药材的配伍、药效的互补，还要保证口味。餐厅依托学校中医学等学科专业优势，聘请中医学院、健康学院的多位老师组建专家团队，为中医药膳菜品制作提供指导。

健康学院中医治未病教研室主任向楠就是其中一位。推出新菜前，餐厅邀请向楠进行指导，研制菜品过程中听取中医养生角度的建议。“进入冬季，气候干燥，药膳饮食应当以养肺健脾、补气养血为主。”根据向楠建议，远方阁餐厅推出滋补羊汤、百合银耳羹等时令新菜品。

专家指导团队利用专业优势，指导餐厅厨师选材用料。广受师生好评的当归生姜羊肉汤，就是专家团队根据传统配方，经过多次烹饪配比、调配口感而来，当归、生姜等中医药食材用量全部按照配方严格配比，保证药膳的功效和口味。

功效口味有保障，药膳食材的选取也要确保品质。紧挨远方阁餐厅有一方“百草园”——这便是山东中医药大学的药圃。药圃占地50余亩，其中的药材均是药学院师生在各地登山采药挖采的优质中药品种。餐厅所选用的田七、枸杞、薄荷等20多种中医药食材都实现就地取材。

除了喜欢药膳饮食，韦子悦每天早起打八段锦，午后冲泡一杯中医养生茶，睡前用中医药包泡脚。韦子悦说，中医养生已经成为她的一种生活方式，会一直坚持下去。

《 人民日报 》（ 2024年11月22日 11 版）