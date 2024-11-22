根据时令，紧扣年轻人需求

“四物当归里包含哪些原料？”“九芝龟苓膏适合什么季节食用？”“石斛饮和陈皮饮有什么样的功效？”来到湖南省长沙市天心区坡子街的九芝堂中医馆，门口的“草本非茶”饮品摊位招牌赫然醒目，前来咨询和消费的顾客络绎不绝。

九芝堂药铺店长文丹露介绍，中国人的饮食自古讲究顺时而为，药食同源，草本养生。“草本非茶”注重选料，会根据不同的时令推出不同的产品。比如，天气干燥时，润咽养肺的养生吊梨汤备受青睐；融合了银耳、百合、莲子、枸杞、冰糖的美颜莲子羹卖得也不错；兼顾了外观和味道的阿胶珍珠奶茶，则是不少女生购买的首选。

“最开始品种比较少，就是当归、川芎、白芍、熟地黄四味药材为主要原料的四物汤。经过发展，现在拓展到了燕窝银耳羹、九芝茶、红糖生姜牛乳等近30款饮品，品种多样，新颖的创意也吸引了很多顾客。”九芝堂“草本非茶”主管罗中泉说，附近小学的老师也经常购买护嗓润喉的饮品。

和传统文化相融合，是“草本非茶”的另一个特点。在纯茶系列中，还有清肝明目的“卷珠帘”、降低血脂的“点绛唇”、清喉利咽的“踏歌行”……看名字，都是从词牌名中汲取灵感，“卷珠帘”里加了菊花和干石斛，“踏歌行”里放了胖大海和玫瑰花，“点绛唇”里包含决明子和枸杞，都和各自的功效紧密相关。阿胶珍珠奶茶的配方，则源自马王堆汉墓出土的《五十二病方》。

“草本非茶”紧扣时节和年轻人的需要，从研发到出品，有一套完整的流程。参与“草本非茶”研发的九芝堂中医主治医生王乐洲介绍，销售人员时常会向九芝堂中医馆坐诊的中医反映客户的需求，中医再与团队人员商讨，确定研发茶饮的种类和配料，然后进行原料的采购、制作和宣传，再对销售人员进行培训，告知茶饮的配料、特点和疗效。

王乐洲表示，“草本非茶”通过创新，将中药和饮食结合在一起，更好适应了时代发展和年轻人的需要。很多顾客前来购买时会详细咨询原料和疗效，也有利于推动中医药文化的传播和发展。

《 人民日报 》（ 2024年11月22日 11 版）