直播预告：皮肤疱疹、剧痛 专家带你了解带状疱疹那些事

带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒引起的一种急性感染性皮肤病，表现为延神经分布的成簇疱疹和疼痛。因其常见于腰胁间，故民间称“缠腰龙”。许多患过带状疱疹的患者深感痛不欲生，其中部分患者遗留带状疱疹后神经痛数年。那么，除了疼痛，带状疱疹到底有哪些表现，会带来哪些不良后果？得了带状疱疹一定会起疱吗？在日常生活中，该如何远离带状疱疹？

11月22日15:30，北京协和医院主任医师、北京协和医学院老年医学系主任刘晓红做客人民好医生客户端，和大家聊一聊关于如何远离带状疱疹的话题。欢迎届时收看。

专家介绍

刘晓红，北京协和医院老年医学科主任医师，博士生导师，北京协和医学院老年医学系主任，中华医学会老年医学分会常委，北京医师协会老年医学专科医师分会主任委员，中国老年医学保健研究会缓和医疗分会主任委员，中国老年学和老年医学学会常委。

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