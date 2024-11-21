第四届“人民健康之星”科普行动走进南宁

“平时去大医院找专家看病挂号难、路程远，今天专家直接来到家门口，真是既方便又贴心。”11月20日，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会学术支持，以岭药业、大参林医药连锁参与的第四届“人民健康之星”科普行动走进广西壮族自治区南宁市，将知识科普、健康咨询、慢病检测等多项服务“打包”送到群众身边，传递着冬日的温暖和关爱，受到当地居民的广泛关注和欢迎。

第四届“人民健康之星”科普行动（广西站）嘉宾合影。

为进一步加强慢病防治，提高居民健康素养，广西医科大学第一附属医院心血管内科副主任医师黄炎兰围绕《抗衰老与心脑糖慢病防治》开展主题讲座，从心血管疾病诱发因素、表现特点、用药建议等方面进行科普分享，鼓励大家定期检测血管情况，科学管理自身健康。现场观众认真聆听，纷纷表示获益匪浅。

“身体需要经营，健康需要管理。”中国抗衰老促进会理事张林建议大众以中华通络养生八字经指导起居养生，根据自身健康状况适度、适量、适时运动，保持乐观向上的心态，秉持未病先防、既病防变、病后防复的治未病思想，努力实现全生命周期的健康管理。

大参林医药连锁（南宁营运区）总经理梁梅介绍说，近年来，立足专业药学服务的基础，企业组建了专业的服务队伍，旨在为患者提供处方审核、健康检测、咨询指导、用药提醒、患者用药教育等专业化药事服务。未来，企业将继续以推动行业发展为己任，积极承载社会责任，尽最大限度满足顾客用药需求。

“理论创新带动产业创新是中医药发展的规律，中医络病理论创新及转化研究是中医诊疗方面的一大进步。其中，中华通络养生八字经对百姓疾病、起居、饮食、运动都具有现实指导意义。”以岭药业相关项目负责人任计辉介绍了以“通络、养精、动形、静神”为核心的慢病防治理念。任计辉表示，以岭药业将继续秉承“继承创新，造福人类”的宗旨，积极参与各项公益事业，助力全民健康素养提升。

活动现场，以岭药业向大参林医药连锁捐赠了500本《通络护心脑》书籍，用于免费分发周边居民，以深化健康科普工作，传播慢病防治知识，打通优质医疗健康服务的“最后一公里”，提升居民的幸福感、满意度。

在“健康达人分享”环节，三位健康达人用实用新颖的科普方式赢得了现场观众的一致好评。同时，多位医疗专家为公众提供了一对一的健康咨询服务和颈动脉斑块检测等慢病筛查项目，并叮嘱居民在冬季注意保持良好的生活习惯，预防高血压、心脑血管疾病等问题，让百姓足不出户便可以享受高效、便捷的健康服务。

据悉，第四届“人民健康之星”科普行动将持续以线上线下相结合的方式，联动全国30余个城市、数百位健康科普专家、数十万家连锁药店，面向药剂师、药店会员以及普通大众，以科普讲座、健康咨询、健康达人分享等多种方式，助力提升基层慢病防治水平，改善慢病患者生活质量，为健康中国建设作出应有贡献。