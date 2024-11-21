中国疾控中心：尽早按照接种程序开展疫苗接种

人民网北京11月21日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“时令节气与健康”有关情况，并回答媒体提问。

会上，中国疾病预防控制中心研究员常昭瑞介绍，冬春季是呼吸道传染病的高发季节，随着气温逐渐下降，流感、肺炎支原体感染以及呼吸道合胞病毒感染等呼吸道疾病上升风险逐渐增加，可能会面临着多种呼吸道传染病叠加或同时流行的风险。虽然这些疾病的病原体不同，但是它们的传播途径相似，主要通过呼吸道飞沫和接触传播，感染者是主要的传染源。

常昭瑞强调，接种疫苗是预防传染病最经济有效的手段，对于有疫苗可预防的呼吸道疾病应尽早按照接种程序开展疫苗接种，尤其是儿童、老年人和有慢性基础性疾患的人群。 此外，公众可以采取以下措施，降低感染风险，实现多病共防。一是保持良好的个人卫生习惯，如勤洗手、咳嗽和打喷嚏时用纸巾或肘部遮住口鼻；二是保持居住或者工作环境的清洁和通风；三是科学佩戴口罩；四是通过合理饮食、适量运动以及增加睡眠等方式增强体质；五是减少与有呼吸道症状人群的密切接触；六是做好健康监测，视情况及时就医；七是做好高风险人群的健康宣教，提高自我防护意识。

常昭瑞指出，目前，我国已建立了包括流感病毒、呼吸道合胞病毒等15种常见的呼吸道病原体的急性呼吸道传染病哨点监测系统，通过这个系统可实时掌握呼吸道传染病流行的趋势以及病原谱，也可有效促进临床治疗和疾病的防控工作，保护公众的健康。