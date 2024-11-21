小雪节气后谨防三类疾病 

小雪是二十四节气中第二十个节气，这个节气的到来预示着天气逐渐变得寒冷，尤其在北方地区，西北风开始成为“常客”，天气会越来越冷，气温逐渐降至冰点。小雪节气是寒潮和强冷空气活动频数较高的节气，虽然此时南方地区相对仍较暖和，但也有寒意，日夜温差一般在10℃以上。寒气为主令，阳气潜伏于内，易伤人体阳气，呼吸道疾病、心血管疾病以及脑血管病进入高发期，中老年人及体弱者需要格外注意防护。

呼吸系统疾病

小雪之后天气干冷，人体的呼吸道黏膜容易受到刺激，导致抵御细菌的能力下降。另外，作为气体通道的上呼吸道，要在短时间适应外界温度变化有很大难度。因此，在这个时节，儿童及老人等抵抗力较差的人群，“防患于未然”尤为重要。

防病对策：冬季室内环境相对密闭，要定期通风换气。适量运动可增强体质，运动应避免过于剧烈，可以选择散步、太极拳、保健操等运动方式。吸烟的老年人建议戒烟，因为在烟雾的刺激下更容易发生呼吸系统疾病。

养生方推荐：蜂蜜蒸梨

食材：梨1个，蜂蜜60克。

做法：将梨挖洞，去梨核，装入蜂蜜，置于大碗中，隔水蒸熟吃。每日服用1至2次。

功效：止咳润燥，对燥热咳嗽型患者效果较好。

心血管疾病

冬季天气寒冷，人体处于应激状态，表现为血管收缩、代谢增加、心脏做功增加、血压升高，容易出现心率失常、心绞痛等症状表现，严重者甚至出现心肌梗死。同时呼吸系统疾病发作时也易致心脏负担加剧，加重心衰。

防病对策：生活规律、注意保暖、避免呼吸系统的感染。外出运动宜在早饭后，外出时要注意多添加衣服。保持乐观的态度，避免情绪波动，剧烈的情绪波动可以使血压升高，交感神经张力升高，从而诱发心血管疾病的发作。合理用药是预防疾病的关键，应当积极按照医生的嘱托控制血压、血脂、血糖。

养生方推荐：黑芝麻红枣桂圆粳米粥

食材：黑芝麻100克，粳米100克，桂圆干20克，红枣10个，白糖适量（糖尿病患者可去掉或改用代糖）。

做法：黑芝麻下锅用小火炒香后研成粉末备用；粳米淘洗干净后用冷水浸泡半小时，捞出，沥干水分备用；红枣洗净去核备用。锅中加入约1500毫升冷水后放入粳米和红枣、桂圆干，先用猛火烧沸；然后改用小火熬煮，待米粥烂熟；调入黑芝麻及白糖，再稍煮片刻，即可盛起食用。

功效：补肝肾，益心脾，养血安神。

脑血管疾病

冬季室内外温差大、户外活动少、高热量饮食的摄入增多，大大增加了脑血管疾病的发病风险。寒冷、劳累、情绪变化都可能使血管突然收缩，导致供血不足，大脑出现缺氧状况，发生脑出血或脑栓塞，俗称“中风”。

防病对策：外出时佩戴帽子、手套、围巾等保暖用品，避免头部和手部受寒。室内温度要适宜，避免身体感受温差过大。日常饮食中要注意多吃一些粗粮，少吃高脂肪、高胆固醇的食物。控制饮食量，避免暴饮暴食。适量饮水有助于降低血液粘稠度，预防血栓形成。

养生方推荐：

山楂枸杞茶：山楂、枸杞子各15克，沸水浸泡2小时后代水服用，可消食化积、健脑益肾。

当归姜枣茶：当归12克,生姜30克，大枣10枚切片，大火烧开，水煎煮15分钟后代茶饮，可补血活血、散寒祛瘀。

小雪节气养生仍以“秋冬养阴”为原则，可适当进补，滋养肺肾。“肾主封藏”，与冬季闭藏相应，可适当食用温补作用的食物，如羊肉、牛肉、鸡肉、韭菜、糯米、桂圆等。要避免食用过多燥热的食物，可食用白萝卜、梨、大白菜等清火润燥。还可以适当多吃黑豆、黑芝麻、山药、大枣、栗子、核桃、乌鸡、海参等归肾经的食物，具有滋阴补肾，益髓填精之效。

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