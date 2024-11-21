专家热议：科学健身助力体重管理 科技赋能促进职场健康

“2024科学健身指导案例”发布展示。

11月19日，由人民健康主办的“2024人民健康大会暨健康中国创新实践案例总结大会”在北京召开。大会期间，由国家体育总局群众体育司指导，国家体育总局体育科学研究所、国家体育总局运动医学研究所支持的“科学健身助力体重管理 科技赋能促进职场健康”主题会议举行，来自政产学研各界代表围绕相关话题作交流分享。主题会议上，40个“2024科学健身指导案例”发布，集中展示科学健身领域可复制可推广的创新做法和典型经验，推动全民健身蔚然成风。

“近年来，全国职业健康战线多措并举、标本兼治，努力推动职业健康事业取得显著成效，为促进职场健康服务生态圈建设奠定了坚实基础。”会上，国家卫生健康委职业健康司原副司长、一级巡视员王建冬围绕“完善职业健康服务生态圈，助力健康企业发展升级”作分享。他认为，推动健康企业发展升级必须牢固树立大健康理念，将传统职业病防治转向全职业人群、职业生涯全周期的全面健康管理；要从关注存在劳动关系的劳动者转到关注群体劳动者；从落实用人单位职业病防治主体责任转到实施全面健康管理；从仅限工作场所转到所有生活和工作场所；从防治职业病危害转到关注卫生、环境、医疗、保险等所有健康影响因素；从注重执法监督转到采取综合措施，促进职业健康。

为助力全民健身科学化，在国家体育总局群众体育司、体育科学研究所指导支持下，人民健康于2021年上线了“人民爱健身”科学健身服务平台。平台以“体卫融合”为特色，充分利用体育健身、医疗健康等领域资源聚合优势，提供科学健身图文讲解、动作示范视频、专家访谈、健身活动服务等内容，方便群众获得科学健身方法、康复及慢病管理方面的知识。

“科学健身是提升人民健康水平的重要途径，也是推动全民健身事业发展的重要力量。”国家体育总局群众体育司二级巡视员杨敏介绍说，近年来，群体司围绕“运动促进健康”主题，积极开展宣传推广，指导人民群众“会健身”“健好身”，在全社会营造科学健身的新风尚。

张霞作主题分享。

国家体育总局运动医学研究所（以下简称运医所）所长、党委书记张霞作《以慢性病运动干预中心为着力点，助力健康中国建设》主题分享。“近年来，运医所结合自身特色开设了‘脊柱健康门诊’和‘运动处方门诊’，为高血压、糖尿病、骨关节病、心血管病、恶性肿瘤等慢性病患者和青少年、健身者开展运动干预指导，取得了良好效果。”张霞介绍说，2020年以来，运医所还在建设“慢性病运动干预中心”方面开展了有益探索，突出“运动干预”理论和技术创新，在慢性病预防、治疗和康复的全链条中发挥促进健康作用。

袁虹介绍了国民体质监测工作有关情况。

国家体育总局体育科学研究所党委副书记、副所长袁虹介绍了国民体质监测工作有关情况。她认为，国民体质监测是全民健身领域的一项重要工作，要构建以人民为中心的体质监测体系，打造群众身边的健康驿站。要充分发挥体质监测在科学健身指导、体卫融合、体教融合中的重要作用，发挥好基层体质监测站点的“桥头堡”作用，让基层体质监测员成为推动全民健身服务最后一公里的“排头兵”，为体育强国和健康中国建设发挥重要作用。

今年5月，中国疾病预防控制中心慢病中心联合人民健康共同发起“2024慢病防控优质科普传播推广行动”，旨在联合社会各方加入慢病防控科普行动，引导、激励群众了解、掌握慢病健康科普知识，促进公民健康素养提升，助力健康中国建设。中国疾病预防控制中心慢病中心主任吴静说：“面对职场健康新需求，要围绕‘融合’‘循证’‘实践’三个关键词，整合各方力量，以科学证据为指导，推动相关技术模式的创新及应用落地。”

“2020年10月，中国企业联合会、中国企业家协会在健康中国行动推进委员会办公室等有关单位的指导下，启动了‘健康中国企业行动’，围绕促进健康企业建设、组织专项行动、动员企业参与、征集特色案例等事宜，开展了一系列工作。”在中国企业联合会健康中国企业行动协调推进办公室秘书长周敬看来，推动落实健康中国企业行动有着重要意义：企业是社会经济的主体，企业干部职工占有全国人口的很大比例，企业职工往往是家庭的顶梁柱。通过开展健康企业建设，提高员工健康素养，培育健康达人，这将延伸带动健康家庭建设，助力健康城市建设。

中华医学会健康管理学分会常委兼秘书长王占山介绍了“全国防控重大慢病创新融合试点项目”在职场健康管理方面的探索实践。该项目通过数智化服务平台，为试点企业提供一站式健康管理解决方案，助力打造更加安全、稳定、和谐的职场环境。“我们要不断探索职场健康管理的新方法、新路径，通过科学的健身做好体重管理，推动我国职业健康保护、预防，防止重大慢病的发生和发展，让职场健康成为职场文化的一部分。”他说。

“普及科学健身指导 促进健身健康融合”圆桌讨论。

“落实常态化体质监测 丰富科学健身指导内容”圆桌讨论。

“科学健身助体重管理 运动良方促身心健康”圆桌讨论。

圆桌讨论环节，国家健康科普专家库第一批成员王梅、北京体育大学中国运动与健康学院教授张一民、江苏省体育局群体处处长李芳、南京市栖霞区迈皋桥社区卫生服务中心副院长陈宝宜围绕“普及科学健身指导 促进健身健康融合”进行探讨；国家体育总局体科所国民体质与科学健身研究中心主任徐建方，衢州市体育局党组书记吴剑波，山西省体育科学研究所所长董建国，济南市全民健身中心党委委员、副主任王娟，宁夏体育科学技术中心主任肖屏就“落实常态化体质监测 丰富科学健身指导内容”分享经验；国家体育总局运动医学研究所医务监督研究中心副主任梁辰，北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任、国家食物与营养咨询委员会委员马冠生，国家体育总局运动医学研究所康复科主任娄志堃，北医三院健康管理中心主任王鹏，北京怡德医院医疗总监孙明晓针对“科学健身助体重管理 运动良方促身心健康”建言献策。