世界胰腺癌日：读懂胰腺的“求救信号”

今年11月21日是世界胰腺癌日。胰腺癌发病隐匿，出现明显症状时往往已是晚期，失去了根治的机会，如何实现胰腺癌的早诊早治？为此，人民网采访了北京大学人民医院肝胆外科主任医师李照。

李照介绍，胰腺是仅次于肝脏的人体第二大消化腺，兼具内分泌和外分泌功能：外分泌腺分泌胰液，富含消化酶，可帮助消化食物；内分泌腺分泌内分泌激素，主要是胰岛素等，维持血糖稳态。因此，胰腺癌患者早期通常会有食欲减退、中上腹饱胀不适、血糖变化不规律等表现。此外，上腹和背部痛疼，出现黄疸和短时间内有明显的体重下降，也要警惕胰腺癌的可能。

李照表示，胰腺癌的发病率具有一定的年龄相关性，年龄越大胰腺癌发病比例越高，胰腺癌的高发年龄段在65至75岁。另外，约有10%胰腺癌病例具有家族遗传性。如果家族中至少有2名一级亲属患有胰腺癌，则建议在40岁开始，或是比家族中最早出现胰腺癌的患者年龄提前10年进行胰腺癌筛查。通常为每年查1次，若发现不确定的实性病变或非特异性的胰管狭窄，筛检时间应缩短为3至12个月，甚至缩短至3个月内，并对胰腺外肿瘤进行每年筛查。另外，对于50岁以上且体质量指数低和/或不明原因体质量减轻者；短期内血糖波动较大的新发糖尿病患者；慢性胰腺炎尤其是病因不明的慢性胰腺炎患者；有较高癌变风险的胰腺囊性肿瘤患者，均推荐进行胰腺癌早期筛查。

李照强调，胰腺癌并非不可战胜，早期诊断、及早治疗是提高胰腺癌患者生存率的关键。目前对于胰腺癌的诊疗手段是综合和全面的，医生会根据胰腺癌发病位置、与大血管的关系等，决定适合患者的治疗方案。

“胰腺癌的病因至今不明，但所有的恶性肿瘤都与吸烟、酗酒、长期的高脂饮食、肥胖、熬夜等不良生活习惯相关。”李照提示，预防胰腺癌，应戒烟、减少酒精摄入，控制饮食、均衡摄入营养，积极运动，保持良好的心境和充足睡眠、定期体检，积极筛查。