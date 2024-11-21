医生就餐遇女子异物卡喉 及时实施急救助其脱险

近日，北京急救中心西城急救中心站医生张邯和女友在餐厅吃饭时，看到市民蔡女士被异物卡喉，立即上前开展急救，最终蔡女士顺利获救。

张邯回忆说，几天前他和女友一起吃饭时，女友注意到斜对面有一名女子满脸通红，正在剧烈咳嗽。与此同时，女子的同伴也开始大声呼救：“有没有人会急救？”

张邯听后立即上前，表明了自己是急救医生的身份。他发现女子面色发红发紫，已经无法说话，由此判断其出现了完全性气道异物梗阻，也就是异物卡喉。

“这种情况非常危险，”张邯说，“如果施救不及时，可能会造成大脑缺氧，引发不可逆的损伤。”他立即使用海姆立克急救法施救，从后方双臂环抱住女子，手部握拳冲击女子的下腹部，以此冲开卡在喉咙上的异物。经过多次冲击，该女子的脸色明显好转，并能开口说话。

“我问她身体是否好一点了，她点了点头。”张邯说。

张邯回到座位后，获救女子的同伴对其表达了谢意，并且留下了张邯的联系方式。此后获救女子加了张邯微信，又亲自表达了谢意。

张邯表示，他从事急救医生工作已有5年，之前在工作中曾遇到过患者异物卡喉的情况，但在日常生活中遇到这样的情况还是第一次。

被救的蔡女士向北青报记者回忆说，当天她在吃饭时，忽然很想咳嗽，感觉有食物进入了气管。她剧烈地咳嗽，但几秒钟后就喘不上气了。同伴虽然也意识到其异物卡喉的情况，但不知如何实施海姆立克急救法，因此选择大声呼救，万幸张邯医生就在附近，很快赶到蔡女士身边。

蔡女士告诉北青报记者，经过这次突发事件后，她和同伴都认为学会海姆立克急救法非常有必要，当晚便立刻找资料学习。蔡女士表示，如果以后她遇到别人需要帮助的情况，她也一定会出手相助。

近日，蔡女士专门带着锦旗到北京急救中心西城急救中心站向张邯致谢。

张邯提醒称，如果遇到异物卡喉的情况，如果不具备自救条件，可以捂住喉咙向周围人示意，让有急救知识的人开展救助。

文/本报记者 屈畅 实习生 陈蕊