冬季来临 如何选购安全好用的保温杯

浙江省金华市永康市一家保温杯企业电商部门的工作人员正通过直播推介保温杯产品。新华社记者 韩传号摄

立冬已过，小雪将至，多地接连发布寒潮预警。随着天气的变化，保温杯销量逐渐上升。

保温性是保温杯的重要性能指标之一。如何判断杯子的保温性？一些网友称，向保温杯内胆吹口气，再将其放在耳边，如有明显的“嗡嗡”声，则说明杯子保温性好。这种方法在网络上被形象地称为“吹气听声”法。这种方法靠谱吗？

“所谓的‘吹气听声’其实和‘贝壳共振’原理相似。”重庆大学物理学院副教授龚佑品告诉记者，当人们将杯子等半开放物体对着耳朵时，杯外气流会进入杯子内部，随后反复折返于杯子内壁与耳道，形成“嗡嗡”声。他进一步解释道，我们向任何材质的杯子吹口气都会听到“嗡嗡”声，甚至不吹气也能听到声音，因为“嗡嗡”声实际上就是空气流动产生的噪声。

那么，什么样的保温杯保温性能更好呢？“与常规杯子不同，保温杯中设有真空层，且杯口小，可阻隔热传导和热对流；其内胆外壁上往往会镀一层银或铜，有助于减少热辐射。”龚佑品告诉记者，保温杯的真空层工艺技术是决定保温效果的关键，但对于普通消费者来说，很难判断工艺的好坏。因此，他建议消费者在选购保温杯时，购买有合规标识和合格证的产品。此外，还可以通过对比不同产品的保温实验报告，选购保温杯。

面对细分化程度较高的保温杯市场，专家提醒，除关注保温效果外，根据自身需求选择适宜材质的保温杯也极为重要。

记者在多个电商平台以“保温杯”为关键词进行检索，发现市面上的保温杯内胆和过滤网材质基本为304不锈钢、316不锈钢等，而杯盖材质多为硅胶、聚丙烯（PP）等。龚佑品建议，虽然采用食品级304不锈钢的保温杯最为常见，但若有长期泡茶或盛装酸性饮品的使用需求，最好选用抗腐蚀性更强的医用级316不锈钢材质制作的保温杯。硅胶、PP材质制作的杯盖相对安全，在高温下不易释放有害物质，可放心选购。

龚佑品提醒，随着人们消费需求的升级，保温杯的款式更新潮，功能也从单一的保温变得更加综合，如具备温度显示、提醒饮水等智能化功能。消费者在选购时，应根据自身使用需求，优先选择标识齐全、工艺先进、材质安全的保温杯产品。