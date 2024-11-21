数智助老 温暖“食”光

临近中午，位于广西壮族自治区贵港市港南区八塘街道高岭村的爱心食堂里已经菜香四溢。

记者走访高岭村爱心食堂时看到，工作人员正在用智能烹饪设备为老人们烹饪午餐，老人们在食堂边吃饭边聊天。“只需在智能终端机前‘刷脸’，就能轻松登记用餐，真是太方便了。”在爱心食堂享用午餐的老人李立华告诉记者。“一个人在家做饭不方便，自从有了爱心食堂，在家门口就能吃上热乎的饭菜，价格又实惠，还能跟大家闲聊，感觉非常好。”老人姜运烈高兴地说。记者了解到，老人口中的爱心食堂是高岭村在2023年1月初开始运行的。自食堂启用以来，每天大约有六七十位老人前来用餐。

在政府和广西扬翔股份有限公司等企业的支持下，高岭村迈开建立智能化农村老年助餐服务体系的步伐。高岭村驻村第一书记张智翔介绍，爱心食堂通过采用“智能烹饪设备+即烹生鲜速冻食品+数字化服务平台”的模式，使得采购、烹饪、保洁和人员成本大大降低。

数字化服务平台使老年人通过人脸识别功能或刷身份证就可以就餐。“平台还能自动匹配相应的补贴政策，让不同老年人享受对应的助餐补贴，实现全程留痕、数据可追溯、收支透明、实时安全管理，更好地保证食品质量，满足老年人个性化用餐需求。”张智翔介绍。此外，平台还设置有点餐、缴存餐费、账户查询、视频监看等功能，老年人或其子女通过手机就能进行操作。贵港市民政局老龄工作和养老服务科科长梁石坚说，高岭村的数智助餐模式为农村解决老年群体养老难题提供了新思路。目前，贵港市已经在46家爱心食堂试点使用数字化服务平台提供助餐服务。