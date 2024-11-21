为生育减负 让生活提质（人民时评）

生育不仅有直接成本，也有间接成本及机会成本，针对问题精准施策，才能对冲成本、减少后顾之忧

保持合理的生育水平、维持平衡的人口结构，对于经济社会可持续发展和国家长治久安具有重要意义

人口问题是“国之大者”，人口发展事关国计民生。当前，我国总体上已由人口增量发展转向减量发展阶段，人口老龄化、少子化程度加深，优化生育政策、强化服务支持十分重要和必要。

不久前，国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，从4方面提出系列生育支持措施，将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑，涵盖了由生育到托育、教育，由医疗、住房到就业等多个环节，有很强的现实针对性，有利于营造全社会尊重生育、支持生育的良好氛围。

对家庭来说，生育压力不仅在十月怀胎期间，还贯穿于长期的抚育过程。推动生育支持政策更好发挥作用，坚持系统思维，找准制约生育意愿的痛点所在，细化实化优化具体措施，才能调动育龄人群的生育意愿。

生育支持政策涉及方方面面，找准发力点，让育龄家庭有获得感，十分关键。生育不仅有直接成本，也有间接成本及机会成本，针对问题精准施策，才能对冲成本、减少后顾之忧。

当前，不少地方通过强化医疗保障、增加补贴等政策举措为生育护航，既可行也必要。不过，如果进一步放宽视野，就能发现更多努力空间。比如，家长接送不便，有条件的地方不妨出台多孩子女同校就读具体实施办法；孩子没人照看，可以采取激励措施，鼓励用人单位结合实际采取弹性上下班、居家办公等方式；结婚费用过高，破除婚嫁大操大办、高额彩礼等陈规陋习，也是减负的一种方式。

要看到，生育对个人的身心状态、职业发展，家庭的生活氛围、经济负担等，都有巨大影响。充分评估各方面影响，提升政策的精准度和穿透力，真正为生育减负、让生活提质，生育意愿的提升才会顺理成章。

还应看到，生育对女性有更大的影响。如今，职场女性生育歧视仍然存在。要完善促进妇女就业政策，对用人单位给予相应补贴或政策倾斜，强化女性职工在怀孕、生育和抚育阶段的权益保障，营造更好的育儿环境。

女性在职场上承担着越来越重要的角色，如果回到家中还要独自承担繁重的育儿劳动，生育意愿自然会大打折扣。积极构建新型婚育文化，推动夫妻共担育儿责任；强化生育医疗保障，改善产妇生育体验……应多措并举，让每位妈妈都能得到来自社会和家庭的双重支持与尊重。

保持合理的生育水平、维持平衡的人口结构，对于经济社会可持续发展和国家长治久安具有重要意义。期待各地各部门继续完善落实生育支持措施，加快建设生育友好型社会，以更精细的政策措施托举群众多元化的生育需求，进一步降低生育、养育、教育成本，让更多人敢生育、愿生育。

《 人民日报 》（ 2024年11月21日 05 版）