政产学研嘉宾齐聚2024人民健康大会 探讨医企协同助力健康事业高质量发展

11月19日，2024人民健康大会暨健康中国创新实践案例总结大会在北京举行。在“医企协同助力健康事业 新质生产力赋能产业发展暨海淀区大健康产业医企对接会（第九场）”主题会议上，来自政产学研领域的嘉宾齐聚一堂，共同探讨数智化产品在医疗健康领域的发展和应用，旨在更好地促进医企之间的深度合作，会议由北京市海淀区卫生健康委员会张海涛主持。

唐民皓围绕“进口原研药品实现本土化生产”话题作分享。

近年来，国家鼓励和支持进口原研药品本土化生产。上海市食品药品安全研究会首席研究员唐民皓认为，进口原研药品实现本土化生产对于本土药品发展具有积极意义。本土化生产大幅缩短了药品供应链，改善了因短缺或断货带来的临床供给不足问题，提高了我国患者对高品质药品的可获得性。此外，还能从生产、原材料、人力及运输等多方面降低成本，为企业持续健康发展提供动能。

在经验分享环节，北京市海淀医院对外合作部刘磊介绍说，面对日益增长的临床需求，医院积极引进医学科技创新技术，致力于建设成为区域医疗中心、场景应用中心；北京天智航医疗股份有限公司马敏分享了骨科机器人应用场景并表示，企业致力于让机器人技术覆盖更多医院，让高端医疗技术设备惠及更多的病患；推想医疗科技股份有限公司联合创始人王少康介绍了企业医疗AI解决方案应用并建议，将AI筛查诊断以及病人随访系统应用至社区卫生医疗服务中心、乡镇卫生所，助力提升当地重大慢病早筛早诊率；北京小蝇科技有限责任公司联合创始人伍博深介绍了AI赋能外周血细胞形态学分析，从而解决临床检查痛点。他认为，医企协同创新可以节省医疗资源，提升疾病管理水平和医疗服务质量。

在圆桌讨论环节，北京大学肿瘤医院副院长吴楠、北京大学第一医院副院长李航、首都医科大学附属北京世纪坛医院副院长姚琦、首都医科大学附属北京友谊医院副院长李昕、北京市隆福医院副院长赵世初围绕“数智化赋能，医企协同共建共赢”进行主题探讨；北京大学医药管理国际研究中心主任史录文、北京协和医院医务处处长马小军、北京老年医院药学部副主任李影影围绕“合理用药科普，医企协作推动”进行交流分享。

王凯公布“海创杯”科创大赛决赛入围名单。

会上，北京市海淀区卫生健康委员会副主任王凯公布了“海创杯”卫生健康科技创新大赛决赛入围名单。随后，北京老年医院与北京天智航医疗股份有限公司签署了战略合作协议。