聚焦健康中国创新实践  2024人民健康大会在京举行

2024人民健康大会在北京举行。

“聚焦发展新质生产力 助力健康中国建设”。11月19日，2024人民健康大会暨健康中国创新实践案例总结大会在北京举行，大会围绕“健康+科技”主题，突出展示新技术、新生产要素、新产业形态助推医疗健康领域的创新发展。会上，“2024年健康中国创新实践案例”发布。同时，人民健康启动建设“健康中国创新实践案例库”，旨在通过系统地案例汇集和研讨，积累、调研各单位的实践经验，为助力落实健康中国行动提供生动注脚。

“全民健康关乎人民幸福，关乎国家强盛。”大会现场，国家体育总局群众体育司副司长、一级巡视员高元义介绍说，近年来，国家体育总局推进落实有关文件要求，加大全民健身工作力度，取得了较好成效：一是进一步扩大了健身设施的供给，缓解了“健身去哪”的难题。截至2023年底，全国人均体育场地面积近2.89平米，截至2024年上半年，全国“十四五”期间建成并投入使用的体育公园1000余个；二是进一步加大了赛事活动供给，满足多元健身需求。今年5月启动的第一届全国全民健身大赛历时半年，共开展赛事活动6000余项，200余万人直接报名参加；2024年以来，通过全民健身信息服务平台上传的群众身边的赛事活动达27.7万个，活动参与人数超过4300余万人，“村BA”“村超”及龙舟等群众喜爱的全民健身赛事活动火热出圈；三是社会体育指导员队伍不断壮大。截至2023年底，全国累计培养公益类社会体育指导员360余万人，每千人拥有社会指导员数达到2.58名。

今年6月，国家卫生健康委联合教育部、国家体育总局等16部门启动“体重管理年”活动，并制定《“体重管理年”活动实施方案》。“体重管理是一项长期工作，也是一项需要全民重视、全民参与的工作。”中国工程院院士、国家食品安全风险评估中心总顾问陈君石围绕肥胖防控、体重管理等话题作主题分享。他认为，从关注个体病态的肥胖防控到聚焦个体健康基础的体重管理，体现了“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变。做好体重管理工作，既需要加强数字化、AI等信息技术的科技支撑，开发体重管理适宜技术和工具，做到个体化精准干预，也需要加强科学普及和宣传倡导，增强全民体重管理意识，将实施方案转变为各方行动。

“心理健康和精神卫生不仅是医疗问题，更关乎百姓幸福安康和社会和谐。”国家心理健康和精神卫生防治中心主任付强说，近年来，在党和国家的大力支持下，社会心理健康服务体系不断健全，精神卫生医疗服务水平也有了很大提升。未来，要进一步完善战略布局和顶层设计，推进心理健康相关法律法规出台；推动心理健康融入中国特色基层治理的改革实践，多部门联动心理危机干预机制；加大政策倡导和宣传教育，普及心理健康和精神卫生知识，助力全社会共建心理健康体系、共治心理健康问题、共享心理健康成果；坚持预防为主，推动防治关口前移，提高公众心理健康素养；注重文化赋能，发展本土特色，发挥中医独特优势，实现中西医有机结合。

“当下，我国正全力推动健康中国行动落地生根，人民健康优先发展战略进一步彰显其核心地位，‘将健康融入所有政策’的理念逐步渗透到各领域，从传统的以治病为中心的医疗模式向以健康为核心的大健康理念转变，关注生命全周期的大健康观念正蔚然成风。”中华预防医学会副秘书长李全乐说，未来，中华预防医学会将深入践行健康中国战略，以创新为动力，以实践为基石，为健康中国战略保驾护航。

国家卫生健康委规划发展与信息化司爱卫工作办处长王璐在会上介绍了健康中国行动发展情况。

为持续挖掘和推广健康中国行动与爱国卫生运动的实践案例，总结各地区、各单位的创新做法和先进经验，人民健康连续4年开展了“健康中国创新实践案例征集展示活动”，共征集2000多个实践案例，并对其中500余个案例进行了深度调研和展示。

现场，2024健康中国创新实践案例代表作经验分享：碧水源科技公司董事长、总裁黄江龙分享如何通过技术创新促进饮水健康；中国石油体育协会秘书长徐志辉分享中国石油如何在职工中推广和普及全民健身活动；慈铭集团副总裁郭征分享如何通过健康体检增进职工健康、助力健康企业建设；东华医为科技公司董事长兼首席执行官韩士斌分享医疗科技企业在新质生产力健康应用场景方面的创新实践。

“人民好医生体重管理助手”（测试版）在会上发布。

此外，人民健康在会上启动“体重管理效能提升科普助力计划”，并发布“人民好医生体重管理助手”（测试版），动员社会力量广泛参与，共同营造全民参与、人人受益的体重管理良好氛围，助力体重管理科学化、精准化、智慧化。

本次大会由人民健康主办，中华预防医学会、国家心理健康和精神卫生防治中心、国家体育总局体育科学研究所、中国企联健康中国企业行动协调推进办公室、中华医学会健康管理学分会、中关村科学城提供支持。