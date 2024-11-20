“首届农业全产业链产、供、销链接大会”新闻发布会在京召开

2024年11月17日，北京新发地农产品博览中心迎来了“首届农业全产业链产、供、销链接大会”的新闻发布会，标志着这一农业领域盛会的筹备工作全面启动。

本次大会由中国农产品流通经纪人协会主办，中国农产品流通经纪人协会农业全产业链工作委员会、北京鑫岐源顺蔬菜种植专业合作社和北京加号图书有限公司承办，会议以“聚焦农业全产业，创新服务新三农”为主题，旨在推动农业全产业链的协同发展，助力乡村振兴。

据大会组委会介绍，本次大会汇聚了国内外众多知名农业企业，覆盖农产品种植、养殖、加工，农业机械，农业生产资料，销售及电商平台等多个领域。为了更好地服务于参会参展企业，大会将举办专题论坛、企业推介、项目洽谈、签约仪式、文艺演出等活动，深入研讨农业产业发展趋势、将农业各环节、各主体有效衔接，形成协同发展的有机整体，推动农业发展方式的转变，从资源型向内涵型、从产量型向质量型发展。通过科技创新、品牌建设、市场营销等热点话题，为农业全产业链融合发展提供新思路。同时，大会期间设立大型农产品展示展销现场，将集中展示全国各地地标产品、非遗产品、“老家号”产品、功能性产品等具有地方特色的名特优农副产品，为供需对接创造实景场地，增强沉浸式体验感。

此外，本次大会得到了政府相关部门以及农业专家的高度重视和支持，他们将为大会提供政策解读、技术咨询、市场分析等专业服务。

本次大会还提供了大数据技术和智能匹配系统，提前收集参会参展企业的供需信息，精准推荐合作伙伴，确保产供销对接效果。配备了专门的对接服务团队全程跟进，推动产、供、销顺利落地。农业，作为国家经济的基石，其全产业链的协同共进对于推动农业现代化、提升农业竞争力具有不可替代的作用。