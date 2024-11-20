世界慢阻肺日：有吸烟习惯还总是“透不过气”？需警惕慢阻肺

今年11月20日是世界慢阻肺日。慢阻肺全称为慢性阻塞性肺疾病，是一种以进行性气流受限为特征的慢性气道炎症性疾病。由于慢阻肺起病较隐匿、早期症状不典型，当患者出现明显症状时，病情往往已经较为严重。哪些因素会导致慢阻肺？什么情况下病情会急性加重？为此，人民网采访了成都市中西医结合医院北区呼吸科主治医师代媛媛。

代媛媛介绍，慢阻肺的危险因素主要包括吸烟、空气污染、职业暴露等。其中，吸烟是慢阻肺的最大风险因素，不仅能促使慢阻肺的发生，还能导致病情加重。慢阻肺的主要症状为咳嗽、咯痰、呼吸艰难，严重时会出现口唇发青、浮肿等症状，甚至需要长期用呼吸机维持呼吸。需要注意的是，一部分患者症状较为不明显，主要体现在活动后出现气短，如以前走快步、跑步不喘，现在步伐稍快些就喘不上气。

如何诊断慢阻肺病？代媛媛表示，肺功能是诊断慢阻肺病最主要的检查指标，临床上会结合患者的症状、危险因素、肺功能检查、影像学检查等进行诊断。建议40岁以上、有长期吸烟史、有慢性呼吸道症状等慢阻肺病高危人群，每年定期进行肺功能检查。

“在确诊慢阻肺后，要坚持长期规范治疗，减少急性发作。每急性发作一次，肺功能就下跌一个台阶，很难恢复到原来的水平。”代媛媛解释，用药可以改善症状、提高肺活动耐力、减缓肺功能下降，同时通过规范性开展抗感染、抗炎、平喘、无创呼吸机应用等治疗，患者的慢阻肺急性发作能够被控制在早期，避免呼吸衰竭等危险情况的发生。

代媛媛提示，对于慢阻肺患者而言，冬季可能会发生病情加重的情况，这主要是由于寒冷刺激、病原体感染、环境污染等因素。因此，要注意防控感染，不随意增减药物，符合条件的人群及时接种流感和肺炎疫苗。一旦出现咳嗽加重、痰量增多、呼吸困难等症状，应及时就医。同时，要减少危险因素暴露，外出时及时增添衣物，科学佩戴口罩，尽量避免在人群密集、空气流通不畅的环境中长时间停留，抽烟的人要尽早戒烟。