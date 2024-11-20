浙江健康数字人已服务超1400万人次

“我们以医学人工智能大模型为支撑，上线‘数字健康人·安诊儿(Angel)’，实现导医导诊、预约挂号、复诊续方等线上服务的一站式串联，目前已覆盖省市医院92家，累计服务超1400万人次。”浙江省卫生健康委员会主任王仁元18日如是说。

当日，中国国家卫生健康委员会在浙江丽水召开新闻发布会，介绍学习推广三明医改经验有关情况，以及浙江在提升患者就医体验感方面的探索。

王仁元在发布会上介绍，近年来，浙江从实施医疗卫生服务领域“最多跑一次”改革，到推出“看病少排队”“付费更便捷”等十项举措，再到构建行业“健康大脑+”，始终把让百姓看病更便捷、更舒心作为深化医改的一项重要目标。

“数字健康人·安诊儿(Angel)”是2023年浙江省卫生健康委重点打造的标志性成果。其中，“云陪诊”应用作为“数字健康人·安诊儿(Angel)”提供的首个服务场景，能在就医各环节主动推送消息指引，提供“虚拟陪诊、现实感知”的就医体验，创新构建覆盖诊前诊中诊后全流程、线上线下一体化的新型医疗健康服务体系。

湖州市常务副市长王宗明在发布会上介绍，当地正大力推广“数字健康人·安诊儿(Angel)”，打造多功能的居民专属数字家庭医生，辅助医联体为百姓开展全周期健康服务，目前累计开展辅助推荐诊断130.5万人次，让基层诊疗更加高效。

此外，针对“重复检查多”现状，浙江省通过完善医保预算总额，制定统一的互认项目目录、编码和质控标准，建设“浙江省检查检验结果互认共享平台”。目前该平台已经覆盖浙江所有二级以上公立医疗机构和乡镇卫生院，累计互认4774.4万项次，直接节省医药费用超过15亿元人民币。