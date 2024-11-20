首儿所：确保呼吸道疾病患儿高效安全就诊

随着秋冬季到来，呼吸道感染性疾病患儿逐渐增多。为减少患者等侯时间，畅通治疗流程，提升诊治效果，近日，首都儿科研究所对呼吸道感染性疾病的轻症、重症、难治性肺炎、居家康复的患儿分类施治，并增设了“呼吸道感染输液复诊门诊”和“难治性肺炎门诊”。

首儿所介绍，病情较轻的呼吸道感染性疾病患儿，可直接通过口服用药的方式治疗。对于病情较重的患儿，通过输液治疗更有利于病情的好转，输液治疗周期一般为3-5天。

因儿童病情变化较快，每次输液前，需要医生就患儿当前状态，重新评估用药情况，并开具当日输液药品。因此，为减少输液患儿和家长每天挂号就诊的等候时间，11月18日，首儿所开设了“呼吸道感染输液复诊门诊”。需要连续输液的患儿，由接诊医生直接为患儿预约次日的输液复诊号，家长次日到该门诊，可快速进行复诊、开药和输液治疗，可有效缩短就诊时间，提高就诊效率。

据介绍，针对部分病情严重或输液治疗效果不佳的难治性肺炎患儿，首儿所去年就增开了“难治性肺炎门诊”。该门诊由具有丰富诊疗经验的呼吸内科专家出诊，可为疑难、危重呼吸道感染患儿制定治疗方案，有效保障了该类患儿的治疗效果与医疗安全。

首儿所介绍，对于病情好转，居家康复的患儿，可通过首儿所互联网医院的“呼吸道感染复诊门诊”进行线上复诊，无需往复奔波。