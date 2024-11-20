研究揭示过敏反应关键机制

科技日报讯 （记者刘园园）记者11月17日获悉，西湖大学教授施一公团队与深圳医学科学院特聘研究员宿强团队日前合作揭示过敏反应关键机制——免疫球蛋白E（IgE）介导的高亲和力受体激活的分子机制，在过敏反应研究领域取得重要进展。相关研究论文发表于国际学术期刊《自然》。

过敏性疾病，如哮喘、过敏性鼻炎和特应性皮炎等在人群中十分常见。宿强介绍，IgE与高亲和力受体FcεRI的相互作用是过敏反应核心环节，然而此前IgE诱导FcεRI激活的具体分子机制并不明确，成为开发有效抗过敏疗法的障碍。

宿强介绍，研究团队发现FcεRI复合物存在单体和二聚体两种状态。借助荧光寿命成像显微镜-荧光共振能量转移技术，研究团队发现FcεRI在细胞膜上很可能以二聚体形式存在。在此基础上，研究团队通过体外生化和体内细胞实验，证实IgE结合能够促使FcεRI从二聚体转变为单体。

宿强解释说，从结构角度分析，二聚化的FcεRI不利于下游信号激活，而IgE结合后的FcεRI以单体形式存在，这种构象转变有助于暴露FcεRI亚基胞内段的免疫受体酪氨酸活化基序，从而更有效地激活下游信号通路。

研究团队构建了多种稳转细胞系，并利用流式细胞术、RNA测序等手段，系统验证不同状态下FcεRI激活效应的差异。最终，团队提出了IgE介导FcεRI复合物激活的工作模型。

“该研究不仅为理解过敏性疾病发病机制提供了新视角，也为开发针对IgE-FcεRI相互作用的治疗策略提供了科学依据。”宿强表示。