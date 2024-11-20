陪伴生命温暖“谢幕” 浙江打造安宁疗护生力军

当生命即将“落幕”，如何让患者尽可能减轻痛苦，提高生命质量，帮助他们舒适、安详、有尊严地度过最后一段时光？

在中国老龄化发展迅速的背景下，开展安宁疗护工作是老年健康支撑体系的重要环节，对促进健康老龄化有着重要意义。11月18日至22日，第三期浙江省安宁疗护市级师资与骨干初级培训班在浙江医院三墩院区开课。来自北京协和医院、浙江传媒学院生命学与生命教育研究所、浙江医院等机构的多位资深专家进行授课，带来包括安宁疗护理念、疼痛管理、心理支持等方面的丰富课程。

2022年4月，浙江成立浙江省安宁疗护指导中心，该中心挂靠在浙江医院，目前已构建起老年医学科、麻醉科、肿瘤科、全科医学科及护理队伍组成的核心团队，共同开展安宁疗护工作。到2022年底，浙江全省11个地市都成立了市级安宁疗护指导中心，同年，浙江将全省域开展安宁疗护列入共同富裕示范区建设“浙里康养”的重点工作之一加以推进。2023年，浙江省成为国家第三批安宁疗护试点省。

浙江省卫生健康委老龄健康处处长吴燕萍介绍，三年来，在浙江全省医疗卫生系统的共同努力下，浙江省安宁疗护工作取得的阶段性成效。目前浙江已有16家市级医院、128家县级医院设立安宁疗护病房，613家基层卫生服务中心开展安宁疗护服务，构建了省、市、县、社区及居家联动的网络服务模式。

“浙江全省已有3800多名医护通过了省、市安宁疗护指导中心的专业培训。全省域安宁疗护的服务内涵在不断提升，配套政策在不断完善，宣传氛围在不断浓厚。”吴燕萍说。

早在2018年，浙江医院就与西湖区中西医结合医院合作(三墩镇卫生服务中心)共同打造“医院—社区—家庭”联动、医养护康疗一体化服务的“西湖模式”，承担了辖区内居民的居家安宁疗护服务和各站点的指导工作。

在具体照护方面，浙江医院实行“1+1+X”的安宁缓和医疗院内共同照护模式。即每位住院的患者除了对应科室的团队外，还有一个安宁缓和医疗团队，以及其他学科成员、社工志愿者共同管理。

致公党浙江省委会委员、浙江省安宁疗护指导中心主任、浙江医院副院长陈新宇说，今年是浙江省安宁疗护培训三年行动计划的收官之年，在浙江省卫生健康委老龄健康处的大力支持下，通过北京协和医院缓和医学中心悉心指导，浙江省安宁疗护市级师资培训的力量愈发强大，学员也从第一期的各市被动指派进阶为全省医护主动报名，这是浙江省安宁疗护事业进步与发展的真实写照。

北京协和医院缓和医学中心主任宁晓红通过视频形式与现场连线，她说，北京协和医院与浙江省安宁疗护指导中心合作三年来，就像看着一棵幼苗逐渐长大，这期间的呵护与珍爱是难以言表的。“期望浙江给全国打个样，把培训体系、价格体系等有优势的成绩展示出来，将缓和医疗的理念传向全国。”

据介绍，下一步浙江将进一步加强安宁疗护体系建设，培育并向社会公布可提供安宁疗护服务的机构，培训具有浙江特色的安宁疗护社工团体，形成基于浙江经验的安宁疗护工作标准及规范，协同医保部门逐步形成安宁疗护的医保支付政策以及形成省市县安宁疗护宣传矩阵。

“只有一群志同道合的人一起做一件对的事，才能实现这些美好的愿景。大家要带着坚定的信心精进自己和事业，带着敬畏的真心坚持医疗与人文并重，这也是培训的意义所在。”吴燕萍说。