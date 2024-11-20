“中国餐桌”迎来更多“拉美味道”（环球热点）

位于第七届进博会食品及农产品展区的巴西食品展台。

新华社记者 徐 亮摄

不久前，沿着“水果快线”直航航线，载有秘鲁蓝莓、厄瓜多尔香蕉等鲜果的海轮驶入天津港联盟国际集装箱码头。这批货物第一时间被送往天津港国际物流冷链基地，并销往中国多地。

近年来，搭乘中拉经贸合作“快车”，越来越多拉美和加勒比国家的特色应季产品来到中国。巴西的咖啡、洪都拉斯的白虾、尼加拉瓜蜂蜜等“明星产品”日益受到中国消费者青睐。

自2012年来，中国一直稳居拉美地区第二大贸易伙伴。中国也是巴西、智利、秘鲁、乌拉圭等国第一大贸易伙伴。专家表示，中拉经济结构互补性强，经贸合作优势明显。未来，中拉货物贸易有望保持增长，带动更多“拉美味道”增鲜“中国餐桌”。

生鲜货品到中国

时下正是南半球车厘子的新产季。日前，一架搭载60吨智利车厘子的临时包机货运航班降落在宁波机场。从采摘地起飞到落地，这架“飞的”全程用时不超过30小时，第一时间把鲜果运往中国市场。

智利是距离中国最远的国家之一，如今已成为中国第二大鲜果进口来源国。智利出口促进总局的数据显示，2024年1至5月，智利食品出口总额为99.5亿美元，其中，对华出口食品额为25.67亿美元，同比增长16.6%。第七届中国国际进口博览会期间，智利安第斯山脉高海拔地区的雪山车厘子作为全球首发新品亮相会展。

在巴西，更多优质肉类产品也在运往中国。今年，有38家巴西肉类加工商获准向中国出口肉类产品，获得出口授权的巴西肉类加工企业数量从106家增至144家。巴西媒体报道称，这批企业获得出口授权，意味着巴西将在一年内增加100亿雷亚尔（约合20亿美元）贸易额。巴西动物蛋白协会表示，中国目前已成为巴西牛肉、鸡肉等肉类最大的出口目的地。

据秘鲁安第斯通讯社报道，近年来，秘鲁农产品对华出口大幅增长，秘鲁的蓝莓、鲜葡萄、牛油果等农产品在中国市场受到欢迎。秘鲁农业发展与灌溉部表示，通过与中国的进一步经贸合作，秘鲁的栗子、山核桃及肉类产品有望扩大出口。

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会发布的《2024拉美和加勒比地区国际贸易展望》报告显示，中国是拉美和加勒比地区出口增长最快的市场。2000年至2022年，中拉货物贸易总额增长35倍，而同期该地区与世界其他地区贸易总额增长4倍。2023年，中拉货物贸易额达到4890亿美元。今年前三季度达到4274亿美元，同比增长7.7%，全年有望突破5000亿美元。

经贸合作活力足

遥远的国家成为鲜果来源国，优质肉类“跨洋”运往中国……“中国餐桌”收获越来越多“拉美好物”，折射的是拉美经贸合作活力。

北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、北京师范大学一带一路学院研究员万喆对本报记者表示，中拉在资源禀赋、产业结构等方面各具特色，优势互补，发展战略相互契合，加强经贸合作有天然优势。新世纪以来，中拉货物贸易额增速远高于同期拉美和加勒比同世界其他地区增速。

“拉美对华贸易长期保持顺差，在中国的进口中占据着重要份额。其中，农产品是中拉经贸合作的重点领域之一。”万喆说，“越来越多拉美特色农产品进入中国市场，既丰富了中国民众的日常消费选择，也给拉美企业和民众带来实实在在的利益。”

目前，中国已与智利、秘鲁、哥斯达黎加、厄瓜多尔、尼加拉瓜等5个拉美国家签署自贸协定，同洪都拉斯签署了自贸协定早期收获安排。11月14日，中秘双方在秘鲁利马签署《中华人民共和国政府和秘鲁共和国政府关于升级的议定书》。

“中国和拉美国家政府间各项经贸合作机制不断完善，有力促进了双方货物贸易。”复旦大学国际问题研究院拉美研究室副主任、副研究员曹廷对本报记者表示，自贸协定降低了关税壁垒，促进双边贸易往来。同时，已有22个拉美国家与中国签署了共建“一带一路”合作文件，在各项贸易畅通便利条件下，中拉贸易活力得到进一步激发。此外，中国还与多个拉美国家建立了双边经贸混委会机制，推动贸易、投资、基础设施等领域务实合作。其中，中国与部分拉美国家对口部门建立了贸易畅通工作组，有力地推动了贸易自由化便利化。

中拉电子商贸合作也为拉美食材提供了更便捷的贸易通道。巴西马黛茶、古巴朗姆酒、智利名庄红酒、乌拉圭高品质牛肋条……2023年8月，京东上线拉美综合国家馆，面向消费者推介拉美特色商品。社交电商抖音海外版、快手海外版、拼多多海外版等也设立拉美站点，推进当地电商业务。

“数字经济推动中拉贸易走上快车道。”万喆说，中拉双方抓住电子商务等新业态发展机遇，积极签署相关文件、大力开展跨境电商合作，成为推进贸易畅通、增进中拉双边人民福祉的良好实践。

“中国从拉美进口产品的来源地、产品种类、进口渠道日益多样化，彰显中拉关系愈发紧密，中拉贸易的潜力正得到进一步发掘。”曹廷说。

互利共赢前景广

分析指出，中拉经贸合作密切，提振了全球增长信心。

“世界进入新的动荡变革期，中国和拉美地区国家之间的关系却日益密切。中国在促进拉美国家经济发展等方面发挥着越来越重要的作用。”拉丁美洲经济体系常任秘书克莱姆斯·恩达拉近日表示，拉中关系是当今世界最富生机与活力的双边关系之一。中国是拉美第二大贸易伙伴。拉中共同推进“一带一路”合作，为拉美国家提供了实实在在的发展机遇。

万喆表示，当前，世界经济恢复缓慢，逆全球化和贸易保护主义抬头，中国和拉美国家同为“全球南方”国家，双方贸易在逆势中保持增长，树立了南南合作的典范。中拉贸易快速发展，既是对贸易自由化和多边主义的坚定支持，也为维护经济全球化发展注入正能量。

“中国是世界第二大经济体，也是全球最大的发展中国家，拉美地区是全球发展中国家最集中的地区之一。中拉贸易保持活力有助于全球经济平稳发展，有利于促进各方凝聚发展共识。”曹廷说。

“中拉互视彼此为发展机遇，相信在双方共同努力下，中拉货物贸易还将继续保持高速增长，实现更高水平的互利共赢。”外交部发言人林剑日前在例行记者会上表示。

秘鲁农业发展与灌溉部部长安赫尔·马内罗日前表示，中国有14亿多人口，形成全球最具潜力的超大规模市场。马内罗表示，期待更多秘鲁农产品来到中国，中国将是支持秘鲁出口增长的重要市场。

“中国已经成为拉美地区第二大贸易伙伴以及巴西、智利等国第一大贸易伙伴。大多数拉美国家支持贸易自由化便利化，重视中国市场。未来，中拉贸易有望持续向好。”曹廷说。

万喆表示，近年来，中拉经贸合作逐渐从传统领域向新能源、数字技术、跨境电商等领域拓宽，双方合作提质升级，不断释放新的活力。

“中国中等收入群体已经达到4亿，对高品质消费产品需求大。”万喆表示，中国通过进博会、“丝路电商”等多种机制平台加大对拉美高品质产品进口，将与更多拉美国家分享中国超大市场机遇。