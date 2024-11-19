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人民优选来了

常吃栗子好处多 一天最多吃几颗？

陈子源

2024年11月19日08:44 来源：人民网

在寒冷冬日里，剥开一颗糖炒栗子，咬上一口，香甜又温暖。不知不觉中，已经吃了好多颗栗子。一天最多吃几颗栗子？圆的还是扁的栗子甜？

人民优选来了——

本期指导专家：江南大学食品学院教授 曾茂茂

 

(责编：杨曦、高雷)




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