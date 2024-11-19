干燥脱皮？秋冬季护肤指南来了

秋冬季空气干冷、多风，脱皮、泛红、干痒……不少人的皮肤也随之闹起情绪。下面，就请皮肤性病科的专家给大家介绍几个秋冬季护肤的小窍门。

秋冬也别忘记防晒

进入秋冬季节，防晒产品依旧必不可少。不仅是户外有紫外线照射，室内照明物也会产生日晒效应，因此室内室外都需要防晒。防晒的方式包括规避防晒、遮挡防晒以及使用防晒护肤品。

规避防晒 上午10点至下午2点，减少外出。必须外出时尽量选择树荫下或者阴面这些具有遮阳的地方活动。

遮挡防晒 可通过打遮阳伞、戴帽子太阳镜（深色为宜，但不宜影响视觉）、穿防晒服、戴防晒口罩面罩等实现，尽量选择有防晒指数的衣物。

防晒护肤品 包括防晒霜以及含有防晒成分的润肤剂。需出门前15分钟提前涂抹。秋季在室内防晒性能至少为SPF15、PA+，室外活动或旅行至少为SPF20、PA++。食指头大小量（5g或5ml左右）足够一次涂抹全脸。全身曝光部位均需涂抹防晒产品。此外，紫外线也导致毛发干枯粗糙，失去弹性和光泽，头发上也可喷防晒产品。

清洁别太狠 保湿是王道

天气转为干冷，大家会明显感到皮肤、黏膜干燥不适，甚至出现干痒。此时，夏季使用的祛油能力较强的洁面产品就该停止使用了，要选择弱酸性或中性的温和型洁面产品。使用后，面部可形成一层锁水膜，在清洁的同时实现保湿。尽量不选用可以揉出丰富泡沫、洗完脸油腻感瞬间消失的洁面产品。

除了选择保湿性能强的洁面产品外，润肤剂的选择也十分重要。进入秋季，建议换为保湿效果较好的霜剂。可以选用含神经酰胺、胆固醇等具有天然修复作用的保湿产品，成分配比与人体自然分泌的脂质成分越接近越好。

此外，夏季过后皮肤如果出现肤色加深、色斑等情况，可以选用美白祛斑类的产品，如含有维生素C、维生素E、熊果苷、传明酸等成分的美白产品。

跳过这俩护肤的坑

保湿面膜敷的时间越久越好吗？为了保湿，有人会敷一夜面膜，这是错误的。建议按照产品说明书，敷15-20分钟，去角质产品建议敷10-15分钟。时间过长，肌肤吸收不了，面膜干燥后会吸收肌肤的水分，导致皮肤变干。

外出时，随时喷保湿喷雾，对吗？面部干燥紧绷时，可以使用保湿喷雾，但面部的水珠应在30秒内及时擦干，并涂抹保湿剂。时间过长，肌肤表面的水珠会带着皮肤内的水分一起向外蒸发，导致皮肤更加干燥。

文/李明 李妍（北京友谊医院）